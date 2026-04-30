Per Messina-Milazzo biglietti a 3€, aperta la prevendita

L'Acr Messina apre le porte del Franco Scoglio per l'ultima casalinga contro il Milazzo domenica alle ore 15

MESSINA – “Ci sono partite che non si giocano soltanto sul campo. Si giocano sugli spalti, nello sguardo dei padri che portano i figli allo stadio, nella voce di chi ama questi colori da una vita. Domenica è quella partita. L’Acr Messina ha deciso di aprire le porte del Franco Scoglio al prezzo simbolico di 3€ + diritti di prevendita per Curva e Tribuna B. Perché l’ultima gara casalinga, quella che vale i play-out e la salvezza, deve essere di tutti. Messina, ci sei? Ci sei per quei ragazzi che portano sulle spalle il peso di una maglia che è storia, identità, appartenenza? Noi sappiamo di sì. Perché nei momenti che contano, questa città non si è mai tirata indietro. Riempiamo lo stadio. Facciamo tremare gli spalti. Facciamogli sentire che non sono soli. Tutti al Franco Scoglio. Tutti insieme. Tutti Messina” questo il messaggio della società che invita i tifosi ad accorrere in massa.

I prezzi di Acr Messina – Ss Milazzo

Prevendita aperta con i biglietti che è già possibile acquistare su VivaTicket.

Come detto biglietti a 3€ per il tifo più appassionato, da aggiungere i diritti di prevendita e commissione per un totale di 5,5€. Il biglietto intero in tribuna B costerà 13€, più prevendita. Mentre in tribuna A 15€ più prevendita. Nel settore ospiti il costo sarà di 13€ più prevendita.

In corso anche la promozione studenti, nati dal 2010 in poi, che pagheranno 1€ più prevendita per accedere in tribuna B. La promozione è valida fino al 1 maggio ed esclusivamente nei punti vendita fisici con acquisto abbinato a un biglietto adulto.

I punti vendita

In città

•⁠ ⁠Bisazza Gangi Viaggi e Turismo – Largo San Giacomo 1/2 | 090 675351

•⁠ ⁠Bossa Biglietterie – Via T. Cannizzaro 132 | 090 669206

•⁠ ⁠Dieffe Vacanze – Via Catania 270 | 090 2922927

•⁠ ⁠Il Botteghino – Viale della Libertà 391 | 090 343818

•⁠ ⁠Tabaccheria Bisazza – Via Centonze 230 | 090 2926592

•⁠ ⁠Tabaccheria Manganaro – SS 114 Km 15,300 | 090 810761

• Punto Snai via La Farina 41 Messina

In provincia

•⁠ ⁠Orlandina Viaggi – Via Piave 116, Capo d’Orlando | 0941 902350

•⁠ ⁠Tabaccheria Valenti – Piazza Matteotti 13, Capo d’Orlando | 0941 912858

•⁠ ⁠Orma Tour – Via Mazzini 10, Patti | 0941 22113

•⁠ ⁠Agenzia Viaggi Chydas – Via Medici 383, Sant’Agata di Militello | 0941 701318

•⁠ ⁠Mickan Viaggi – Via Umberto I 150, Spadafora | 090 6017735

•⁠ ⁠Tabacchi La 6 – Via Bagnoli Croci 90, Taormina | 0942 23226

•⁠ ⁠Tabaccheria Grandi Numeri – Viale Europa 243, Torregrotta | 090 9981754