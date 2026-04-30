Volley “Trofeo dei Territori”, Messina pronta a difendere il titolo

La manifestazione di pallavolo giovanile si disputerà nel palermitano. Coinvolte le rappresentative di Messina che sfideranno gli altri cinque comitati territoriali

La pallavolo giovanile siciliana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup, che assegnerà il “Memorial Picciurro” per il settore maschile e il “Memorial Di Pietra” per il settore femminile. La manifestazione si svolgerà nelle giornate dell’1 e 2 maggio 2026 coinvolgendo quattro importanti sedi del territorio: Cefalù, Lascari, Termini Imerese, Trabia.

Saranno presenti le rappresentative dei sei comitati territoriali siciliani: Akranis, Catania, Messina, Monti Iblei, Palermo e Trapani, pronte a confrontarsi in una competizione che rappresenta un importante momento di crescita e selezione per il movimento giovanile regionale. Nel settore maschile potranno partecipare gli atleti nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, mentre nel femminile le atlete nate negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Lo scorso anno la rappresentativa di Messina ha vinto il titolo per il secondo anno di fila con le ragazze, battendo Catania e punta al tris quest’anno. Nel gara maschile invece a trionfare è stata Palermo, ancora una volta superando Catania all’atto conclusivo, con Messina sconfitta in semifinale dagli etnei.

Gironi e formula del Trofeo dei Territori 2026

Le squadre saranno suddivise in due gironi. Le sedi delle gare della prima giornata saranno: Trabia maschile girone A, Termini Imerese maschile girone B, Cefalù – Palestra “Del Duca” femminile girone A, Cefalù – Palestra “Amato” femminile girone B

Settore maschile

Girone A: Akranis, Palermo, Monti Iblei

Girone B: Catania, Messina, Trapani

Settore femminile

Girone A: Akranis, Messina, Monti Iblei

Girone B: Catania, Palermo, Trapani

La formula prevede gare a concentramento nella giornata del 1° maggio, con tutte le partite disputate al meglio dei 3 set obbligatori. Ogni set vinto assegnerà 1 punto in classifica, determinando la graduatoria finale di ciascun girone.

La giornata del 2 maggio sarà dedicata alla fase finale:

Semifinali maschili tra Trabia e Termini Imerese

Semifinali femminili a Cefalù

Finali 5°-6° posto a Lascari

Finali 1°-2° posto nel pomeriggio a Cefalù, al PalaIgnazio, ore 15:30 finale femminile, ore 17:30 finale maschile.

Non è prevista la finale per il 3° e 4° posto: tali posizioni saranno determinate tramite classifica avulsa dei gironi della prima giornata. Al termine delle finali seguiranno le premiazioni.