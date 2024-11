“Diritti, libertà, tutale, politica e sociale”, al via l’evento su Angela Bottari al rettorato

A un anno dalla scomparsa dell'ex deputata messinese l'Unime ha organizzato una giornata di studi

MESSINA – Via alla prima sessione della giornata di studi per Angela Bottari, organizzata dall’Unime nell’Aula magna del rettorato e dal titolo “Diritti, Libertà, Tutele, Impegno politico e Sociale”. L’iniziativa, che si è svolta ad un anno dalla scomparsa dell’ex Deputata messinese della Repubblica Italiana, è stata presieduta dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari; al Convegno hanno preso parte Livia Turco (già Deputata e Ministra della Repubblica, Presidente della Fondazione Nilde Iotti), Romana Bianchi (già Deputata per quattro legislature consecutive sino al 1992) e i proff. Vittoria Calabrò, Giuseppe Bottaro, Antonio Baglio, Daniela Novarese, Luigi Chiara ed Enza Pelleriti.

Il ricordo della rettrice

La rettrice Spatari ha dichiarato: Il mio pensiero su Angela Bottari è assolutamente positivo, ma anche affettuoso. È stata una grandissima amica di questo Ateneo a cui ho voluto dedicare, unitamente al tributo per la prof.ssa Maria Antonella Cocchiara, l’elezione della prima donna Rettrice dell’Università di Messina. Angela Bottari è stata una politica di enorme rilievo che verrà sempre ricordata per il suo instancabile impegno nell’ambito di temi sociali. Ha portato dentro quella che era la sua Università un grande bagaglio di esperienza e competenza a supporto di una serie di progetti formativi che hanno riguardato i Corsi su Donne, Politica e Istituzioni, i Seminari sulla violenza di genere e numerose altre iniziative che l’hanno vista con molta generosità protagonista e che hanno ricadute virtuose ancora oggi”.

Livia Turco ha ricordato Angela Bottari come “una persona speciale e so di essere in un luogo per lei molto caro, di cui mi parlava spesso. La politica, per Angela, era una sorgente di vita; metteva tutta sé stessa in qualsiasi occasione, in ogni iniziativa che la vedeva impegnata. Cercava sempre di produrre gesti, fatti concreti che davano vita, risolvevano problemi o conducevano al varo di una legge. Con i suoi atti riusciva ad incoraggiare una persona, sapeva dialogare ed esprimere pensieri capaci di lasciare il segno. Tutto questo, unito insieme, rappresentava per lei la politica più vera e sincera”.

La stessa ex Deputata piemontese presiederà le attività pomeridiane, a partire dalle ore 15.30, che verteranno su “Tutele, Libertà, Diritti per tutti e tutte” con la partecipazione di un vasto parterre composto da docenti, politici, giornalisti e scrittori. Tra loro Mario Bolognari, Martina Castigliani, Francesco Lepore, Laura Giuffrida, Viola Ardone e Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale, il cui intervento concluderà i lavori.