Animali domestici e comportamenti da tenere: la Lav chiama i cittadini a raccolta - Tempostretto

L'associazione, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una serie di quattro eventi per chi ha cani e gatti: nel secondo in contro la "comunicazione canina"

MESSINA – Dopo il successo del primo incontro a Palazzo Zanca, la sezione messinese della Lav (Lega anti vivisezione) torna al Salone delle Bandiere per la seconda delle quattro conferenze organizzate con il patrocinio del Comune di Messina e con al centro la gestione e i modi migliori per convivere in maniera corretta con cani e gatti. Il prossimo 25 novembre, dalle 18, si parlerà di comunicazione canina con la dottoressa Iole De Luca, veterinaria comportamentalista.

Nel primo incontro, invece, l’argomento centrale è stato quello delle leggi che tutelano i cittadini nei condomini, con l’avvocato Alessandro Faramo e l’educatore cinofilo Caterina Farsaci.