Dalle risorse pubbliche al diritto allo studio, la relazione della rettrice all'inaugurazione dell'anno accademico

MESSINA – L’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 segna il quarto appuntamento del mandato della rettrice Giovanna Spatari, che nel suo intervento in Aula Magna davanti al presidente della Corte dei conti ha posto al centro il rapporto tra gestione delle risorse pubbliche e diritto allo studio. Sul senso del bilancio e della responsabilità amministrativa, la rettrice ha spiegato: “Per noi, quelle risorse diventano aule, laboratori, biblioteche, percorsi di ricerca. Diventano la possibilità, per una ragazza o per un ragazzo, di studiare e di costruirsi una vita”.

L’accreditamento Anvur e la riorganizzazione interna

Nel corso del 2026 l’ateneo ha affrontato l’autovalutazione per l’accreditamento periodico quinquennale dell’Anvur, con una prima restituzione positiva della Commissione di esperti della valutazione. Sul valore dei controlli e delle verifiche, Spatari ha osservato: “Vorrei che da questa esperienza trattenessimo un insegnamento: la qualità si riconosce da ciò che cambia dopo una valutazione”.

Sul fronte amministrativo, la riorganizzazione approvata nelle sedute straordinarie del 12 novembre e in vigore dal 1 febbraio ha introdotto unità funzionali, l’area campus life e la direzione pianificazione strategica e attrattività. Allo stesso tempo, la rettrice ha richiamato l’attenzione sul patrimonio immobiliare esteso e in parte vetusto a fronte di un fondo di finanziamento ordinario stazionario: “Chiediamo finanziamenti dedicati e continuativi, che ci permettano di programmare i lavori con la stessa serietà con cui programmiamo i corsi che in quelle aule dovranno svolgersi”.

Benessere, studenti internazionali e offerta formativa

Per l’obiettivo dell’Agenda 2030 su salute e benessere, l’università di Messina si colloca al primo posto in Italia e al ventiseiesimo nel mondo, affiancando spazi come il polo culturale negli ex locali della Banca d’Italia, la stanza rosa, le aule studio rinnovate e 5 sportelli di ascolto psicologico con un sesto in arrivo. Su questo indirizzo, Spatari ha chiarito: “Al di là delle classifiche sono fermamente convinta che tutto ciò giochi un ruolo fondamentale nella crescita reputazionale del nostro Ateneo, non solo all’esterno ma, ancora di più, all’interno”.

L’ateneo supera i 4.000 studenti internazionali e registra oltre 1.000 immatricolati dall’estero, con tre nuovi corsi per il 2026-2027 tra cui heritage innovation engineering e global security studies in inglese e big data per le scienze economiche, mentre per il 2027-2028 si lavora sulla razionalizzazione dei percorsi e sulla riduzione degli insegnamenti opzionali. Sul diritto allo studio, la rettrice ha ribadito: “Mai più nessuno deve rinunciare a un percorso di studi per ragioni economiche. È con questo impegno che per il 2026/2027 abbiamo confermato la no tax area fino a 28.000 euro di ISEE Universitario, superando la soglia nazionale che si attesta a 22.000 euro”.

Ricerca, intelligenza artificiale e prospettive del Sud

Nel 2026 risultano censiti 41 progetti finanziati per oltre 42 milioni di euro e più di 34 milioni di agevolazioni, includendo 10 progetti del programma nazionale ricerca, innovazione e competitività 2021-2027, 13 Prin 2026, 10 progetti Pr Fesr Sicilia e l’infrastruttura FeedMe sull’agroalimentare, la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. Sul reclutamento, l’ateneo ha previsto 90 posizioni in tenure track nella programmazione ordinaria e 24 sul piano straordinario, oltre a circa 50 progressioni di carriera.

Sull’intelligenza artificiale è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato a linee guida e modelli operativi, mentre sul tema del contrasto alla violenza di genere è stato richiamato il questionario avviato a Messina durante gli stati generali. Guardando ai dati Almalaurea 2026, la rettrice ha evidenziato il divario occupazionale nel Mezzogiorno a un anno e a cinque anni dalla laurea magistrale, pur rilevando che l’85,9% degli occupati a cinque anni ritiene efficace il titolo per il lavoro svolto e che il 54,8% resta in Sicilia: “Vorrei che ciascuno potesse scegliere dove vivere con la stessa libertà con cui ha scelto che cosa studiare”.

Il capitolo Hotel Riviera per l’accoglienza

Durante l’inaugurazione, la rettrice ha affrontato anche il tema della ricettività per gli studenti. “L’ex Hotel Riviera è pronto. Ora si sta valutando il tema della gestione. Il prossimo anno ci saranno 190 posti per gli studenti” – ha concluso.