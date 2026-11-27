Il presidente della Corte dei Conti all'inaugurazione dell'anno accademico a Messina chiarisce tempi e iter dell'esame

Non c’è ancora la delibera Cipess e, di conseguenza, la Corte dei Conti non dispone ancora della nuova documentazione. Lo ha spiegato il presidente della magistratura contabile, Guido Carlino, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 dell’Università di Messina, rispondendo alle domande sull’iter del progetto del Ponte sullo Stretto.

Carlino ha richiamato il quadro dell’istruttoria e i precedenti passaggi tra istituzione e amministrazione: “Posso dire poco perché la Corte dei conti ancora non ha nessuna evidenza, perché l’amministrazione ancora non ha trasmesso le delibere che sono in corso di approntamento per essere inviate”. Il presidente ha poi aggiunto: “Posso dire che la Corte già si è occupata in passato di sollevare una serie di rilievi su questo tipo di attività dell’amministrazione o controdedotte, so che l’amministrazione sta lavorando, dobbiamo soltanto aspettare”.

Tempi dell’esame e attenzione sulle risorse pubbliche

Sulla possibilità che il vaglio possa chiudersi entro Natale, Carlino ha evidenziato la complessità del dossier, pur ritenendo il percorso gestibile dall’istituto: “Il pronostico è abbastanza arduo perché l’esame di un provvedimento così complesso ha tanti sub-temi, però sono tempi che probabilmente la Corte riesce ad affrontare con una certa facilità, riusciamo a farlo”.

Interpellato su ciò che desta maggiore attenzione nei controlli su enti e istituzioni, il presidente ha messo in evidenza il doppio ruolo della magistratura contabile e il tema delle concessioni: “La Corte dei conti non svolge soltanto attività di controllo, svolge anche attività giurisdizionali, quindi c’è molta attenzione da parte delle nostre procure sull’impiego del denaro pubblico”. Sul fronte della gestione delle risorse, Carlino ha indicato una linea precisa: “Non è soltanto il problema dell’amministrazione, buona parte del denaro pubblico oggi viene gestita anche da privati per ciò che attiene alle concessioni pubbliche, quindi c’è molta attenzione da parte della Corte dei Conti, soprattutto in sede giurisdizionale, su come i fondi vengono utilizzati”.