Derby dello Stretto sabato per le gialloblu, Radicella: "Cercheremo di esprimere il nostro gioco"

Nella 7ª giornata del Campionato di Serie B2 femminile, il Messina Volley si prepara al derby dello Stretto contro la formazione di Reggio Calabria. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen vorranno riscattare la sconfitta interna contro la Volley Palermo, ma affronteranno una compagine agguerrita poiché anch’essa proveniente da una sconfitta a Santa Teresa. A presentare il match di sabato alle ore 18:30, presso la Palestra Boccioni di Reggio Calabria, è la schiacciatrice giallo-blu Marta Radicella: “Torniamo a giocare fuori casa con la voglia di fare bene e vincere. Sappiamo le nostre potenzialità e quando riusciamo ad esprimere il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. C’è un po’ di rammarico per la sconfitta della settimana scorsa ed infatti stiamo lavorando sugli errori fatti in momenti importati della partita”.

Nello stesso campionato di B2, girone L, la Futura Santa Teresa viaggia alla volta di Palermo e l’Amando Ionica sfida Vibo Valentia. Mentre in B1 femminile l’Orlandina attende Modica. A chiudere il programma delle messinesi le trasferta della Sicily Bvs sabato a Cosenza e del Letojanni a Bronte e sempre nel girone H di B maschile in casa la Jonica Volley contro il Ciclope.