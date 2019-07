Annullato lo spettacolo "Shine Pink Floyd Moon" - Tempostretto

La Produzione di Shine Pink Floyd Moon, si vede costretta ad annullare lo spettacolo previsto per sabato 27 luglio al Teatro Antico di Taormina, per un infortunio occorso al protagonista dello spettacolo al termine della rappresentazione di ieri sera, mercoledì 24 luglio, alla Lyrick Summer Arena di Assisi .

Lo spettacolo, per problemi organizzativi, non può essere spostato ad altra data e per questo, la produzione, scusandosi con il numeroso pubblico che aveva già acquistato i biglietti in prevendita, informa che il rimborso avverrà presso i punti vendita dove sono stati acquistati i biglietti da oggi sino al 31 di agosto.