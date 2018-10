Un nuovo percorso per il tram. Progetto da 200 milioni

Dismissione dell’attuale tram e via libera ad un nuovo percorso. E’ questa l’idea dell’Amministrazione De Luca, che annuncia il progetto da Roma.

“Dopo due ore di serrato confronto siamo giunti ad una ottima soluzione: faremo velocemente un progetto per attingere ai fondi che ogni anno vengono messi a disposizione per il sistema di trasporti rapidi locali di massa (2 miliardi di euro annui)”. Scegliendo ancora una volta come canale di comunicazione la sua pagina Facebok, il sindaco Cateno De Luca racconta l’esito dell’incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Il confronto – specifica il primo cittadino - è stato con il direttore generale Angelo Maudone e il suo staff della direzione generale per i sistemi di trasporto ed impianti fissi per il trasporto pubblico locale”.

De Luca fissa quindi gli step che interesseranno il trasporto pubblico locale:

1. dismissione di questo tram e liberazione del water front;

2.riqualificazione e rivitalizzazione dell’attuale percorso;

3.nuovo tracciato che comprende anche il polo universitario dell’ANNUNZIATA e la stazione di gazzi della metroferrovia;

4.nuova tipologia di trasporto urbano con sistema tranviario su tracciato non protetto o filobus (la discussione merita un breve approfondimento);

“Le risorse per la cura del ferro (11 milioni di euro ) e del Master plan (25 milioni di euro ) serviranno per cofinanziare la proposta che si aggirerà a circa 200 milioni di euro. In base al bando del ministero (fondo investimenti comma 1072 legge 232/2016), già pubblicato a marzo e che scadrà il prossimo 31 dicembre, le proposte che conterranno un cofinanziamento (cura del ferro e master plan ) ed un progetto esecutivo saranno valutati con priorità rispetto agli altri”.

De Luca assicura: “Avvieremo subito la procedura amministrativa per confezionare la proposta ed il progetto”.