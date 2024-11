Una buca stradale che è il caso di riparare al più presto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Incrocio via Fiore via Pertini, da mesi in questo stato”.

Nelle immagini inviate si vede una buca stradale coperta con la solita plastica arancione. Trascorso tanto tempo, come denuncia il lettore, è il caso di effettuare un intervento di sistemazione.