Annunziata. Marciapiede collassato e pedoni tra le auto

E' passato quasi un anno da quando si è verificato l'episodio, E' davvero venuto il momento che il Comune di Messina intervenga

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ormai è trascorso quasi un anno da quando è collassata una parte di marciapiede sul viale Annunziata. Il tratto è stato prontamente chiuso ma il passaggio pedonale è stato deviato in mezzo alla carreggiata. E camminare tra le auto in movimento è un rischio soprattutto per gli anziani. La sicurezza dei pedoni sembra essere stata dimenticata. Speriamo che si intervenga prima che succeda una tragedia”.