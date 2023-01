Antonino Ragusa è del Messina. Il colpo da Serie A nell'ultimo giorno di mercato - Tempostretto

L'attaccante di origine messinese ha collezionato più di 50 presenze in Serie A con le maglie di Sassuolo e Genoa

MESSINA – Serviva un giocatore offensivo per rinforzare ulteriormente l’attacco del Messina e nell’ultimo giorno di mercato arriva l’ufficialità di un profilo di lusso per la categoria. Un ritorno a casa per Antonino Ragusa, nato in provincia nella zona jonica, ma non è un ritorno calcistico visto che non ha mai avuto esperienze neanche nelle giovanili con la squadra biancoscudata. Dopo diverse stagioni in Serie B e in Serie A vestirà i colori giallorossi, la trattativa non deve essere stata facile con la società Acr Messina che è sicuramente andata incontro economicamente alle richieste dell’attaccante e lo stesso al tempo stesso deve aver ridotto le sue pretese sull’ingaggio.

Il profilo di Antonino Ragusa

Classe 1990, destrorso, alto 1 metro ed 83 centimetri Ragusa può svariare su tutto il settore d’attacco. Preferisce giocare all’ala sinistra, ma ha interpretato anche il ruolo di ala destra e seconda punta. Per la sue esperienza a Messina ha scelto il numero 90 sulla maglia.

In carriera Ragusa ha più presenze in Serie B e in Serie A che in Lega Pro per questo lo definiamo un lusso per la categoria. Nel massimo campionato di calcio ha vestito le maglie di Genoa (2014/2015), collezionando una presenza, e Sassuolo per due stagioni dal 2016 al 2018. 55 presenze totali con i neroverdi, segnando 4 gol e fornendo 5 assist.

In serie B ha vestito le maglie di Reggina, Ternana, Pescara, Vicenza, Cesena, Hellas Verona, Spezia, Brescia, Lecce per un totale di 245 presenze. Ha conquistato due volte la promozione in Serie A con Spezia e Lecce, dove ha giocato nell’ultima stagione fino a giugno 2022, prima di restare senza contratto.

La nota della società

“L’Acr Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Antonino Ragusa. Messinese di Taormina, classe 1990, rappresenta la ciliegina sulla torta del mercato di gennaio in casa biancoscudata. Fortemente voluto dal presidente Sciotto, che ha seguito personalmente l’iter della trattativa, Ragusa è senza dubbio un autentico colpo da categoria superiore. Nel suo curriculum può vantare 56 gare in massima serie con quattro reti realizzate e quasi 250 gettoni di presenza in Serie B arricchite da 40 goal e 27 assist. L’esperto attaccante, dalle spiccate doti tecniche e dall’estrema versatilità offensiva, ha vestito le maglie di Verona, Brescia, Spezia, Sassuolo, Cesena, Genoa, Vicenza, Reggina e Pescara. Nella scorsa stagione è stato protagonista con la casacca del Lecce con cui ha conquistato la promozione in Serie A. In terra salentina, l’attaccante messinese è sceso in campo sedici volte siglando due reti tra campionato e Coppa Italia. Il suo ritorno in riva allo Stretto impreziosisce la campagna di rafforzamento voluta dal presidente Sciotto per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ragusa si lega al Messina con un contratto valido sino a giugno 2024 ed ha scelto la maglia numero 90”.