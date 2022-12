Anziani e stadio comunale, doppio finanziamento per il Comune di Taormina - Tempostretto

Più di 2 milioni di euro per un progetto dedicato alla terza età e per la riqualificazione del "Bacigalupo"

TAORMINA – Due su due. Sono stati finanziati con fondi del Pnrr i progetti presentati dal Comune di Taormina nell’ambito delle proposte di intervento per Servizi e infrastrutture sociali di comunità. La buona notizia arriva con il decreto del direttore generale dell’agenzia per la Coesione territoriale che approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. Il Comune di Taormina aveva presentato due progetti: il primo, denominato “Al Sicuro”, prevede una spesa di € 1.248.860 ed è relativo a un servizio di geolocalizzazione degli anziani, di recapito domiciliare dei farmaci, monitoraggio dei parametri fisiologici, piattaforma per supporto e assistenza dei rifugiati provenienti da Paesi in guerra.



Il secondo progetto finanziato riguarda la “riqualificazione dello stadio Bacigalupo – rifacimento manto in erba sintetica, efficientamento energetico e riqualificazione impianti” per € 751.140. La delibera di Giunta per l’approvazione dei due progetti risale al maggio 2022.

“E’ un’ottima notizia – ha dichiarato il sindaco Bolognari – Stiamo lavorando molto bene sui bandi Pnrr e i risultati stanno arrivando con regolarità. Soprattutto, riguardano progetti utili e volti al cambiamento della qualità della vita a Taormina. I due assessori di riferimento, Francesca Gullotta per i servizi sociali e Andrea Carpita per lo sport, hanno investito su settori strategici per combattere marginalità ed esclusione, in particolare per i giovani”.