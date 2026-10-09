Aperta la Festa dell’Unità del Pd messinese: “Non solo criticità, ma anche opportunità” FOTO

Fino a domenica a Villa Dante si alterneranno deputati locali, regionali e nazionali. Tanti i temi in programma, dal mondo dei giovani alle infrastrutture, passando per sanità e ambiente

MESSINA – Si è aperta alle 17 di oggi a Villa Dante la Festa dell’Unità del Pd, organizzata dalla Federazione provinciale messinese e dai Giovani democratici. Lo slogan è “Tra due mari, il nostro futuro”. E di futuro, oltre che di “pace, lavoro, ambiente”, si parlerà fino a domenica prossima, con tanti ospiti dal mondo della politica, anche regionale e nazionale. A tagliare il nastro sono stati il segretario provinciale, Armando Hyerace, e la presidente del Pd messinese, Valentina Martino.

“Tra due mari, il nostro futuro, il nostro slogan – ha detto Hyerace – richiama subito il nostro territorio. In questi tre giorni vogliamo dare uno sguardo a temi importanti, non solo guardando alle criticità ma anche alle opportunità. Nel 2027 si voterà per mandare a casa le destre sia a Palermo sia a Roma. Non vogliamo che si torni indietro sul tema dei diritti. Il governo Schifani ormai è alle strette con la maggioranza travolta da scandali e inchieste. Avrebbe dovuto già dimettersi da tempo. Mentre l’altra sfida è nazionale. Anche lì vogliamo essere protagonisti. Non si parla solo del rischio Vannacci ma anche della destra di Giorgia Meloni che ha cercato di mettere in discussione gli equilibri dello Stato e smantellare aspetti sociali fondamentali”.

Al suo fianco Emanuele Borgia, segretario provinciale dei Giovani Democratici, e Valentina Martino, presidente di Pd Messina.

Il programma completo

Venerdì 9 ottobre

Ore 17:00 – Apertura della festa con Armando Hyerace (Segretario provinciale Pd Messina) e Valentina Martino (Presidente Pd Messina).

Ore 17:30 – Presentazione del libro “Il Ponte” di Lelio Bonaccorso. Dialogano con l’autore Filippo Cucinotta (docente UniME) e Aurora Notarianni (avvocata).

Ore 18:30 – “Dove nasci conta: il futuro dei giovani e le sfide della provincia di Messina”. Intervengono Stefania Marino (deputata Pd), Federico Basile (sindaco Messina), Alessandro Russo (Capogruppo Pd Consiglio comunale Messina), Manuela Maiorana (Segretaria Si – Avs Messina), Maurizio Zingales (sindaco di Mirto, presidente coordinamento ANCI Sicilia piccoli comuni), Marzia Villari (Giovani Sicindustria Messina), Maria Francesca Pellizzeri (coordinatrice UDU Messina), Hafsa Ennekkar (segreteria Giovani Democratici Pd Messina). Modera Rosaria Brancato.

Ore 20:00 – Intervista ad Anthony Barbagallo (segretario regionale Pd) a cura di Sebastiano Caspanello (Gazzetta del Sud).

Ore 21:00 – Nympha in concerto (punk rock), a seguire DJ set.

Sabato 10 ottobre

Ore 11:00 – “Ottant’anni dopo, la Repubblica alla prova” con Luigi D’Andrea (professore Diritto costituzionale UniME), Alessandro Alfieri (senatore e segreteria nazionale PD), Antonello Cracolici (presidente commissione antimafia ARS). Modera Barbara Turati (La Sicilia).

Ore 12:00 – “Industria, lavoro, ambiente: la transizione energetica come opportunità” con Annalisa Corrado (Eurodeputata, Segreteria Nazionale PD), Gabriella Messina (Segreteria CGIL Sicilia), Stefano Trimboli (Segretario generale Femca Cisl Sicilia), Mauro Prestipino (UniMe – Dipartimento ingegneria). Modera Domenico Siracusano (Responsabile lavoro segreteria regionale PD).

Ore 16:00 – Presentazione del libro “Sicilia e insularità. Dagli svantaggi consistenti a una nuova agenda pubblica” di Antonio Nicita (senatore PD). Dialogano con l’autore Giuseppe Siracusano (sindaco di Malfa e consigliere metropolitano PD), Salvo Sidoti (assessore al bilancio comune di Patti e consigliere metropolitano PD), Cleo Li Calzi (presidente PD Sicilia). Modera Giacomo D’Arrigo (Coordinatore segreteria regionale PD).

Ore 17:30 – “Il clima è già cambiato: proteggere il territorio, tutelare le risorse, ripensare lo sviluppo” con Giuseppe Lupo (Europarlamentare PD), Nino Mostaccio (presidente di Slow Food Messina), Leonardo Santoro (Segretario generale Autorità di Bacino Regione siciliana), Nino Cirino (Sindaco di Rometta), Daniele Laudini (Sindaco di Itala), Giusi Caminiti (Sindaca di Villa S. Giovanni). Modera Lucia Gaberscek (Tele90).

Ore 20:00 – Skilla in concerto, a seguire DJ set.

Domenica 11 ottobre

Ore 10:30 – Presentazione del libro “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo di oggi” di Francesco Lepore. Dialogano con l’autore Valentina Chinnici (deputata PD ARS, vice segretaria PD Sicilia) e Raffaella Campo (presidente consiglio comunale di Barcellona P.G.). Modera Carmelita Paradiso.

Ore 11:30 – “La persona al centro: sanità territoriale, servizi di prossimità e diritto alla salute e alle cure” con Calogero Leanza (deputato PD ARS), Antonio De Luca (deputato M5S ARS), Tanio Satullo (osservatorio salute e sanità PD Messina), Cristina Correnti (vice presidente regionale CONI), Giuseppe Cuccì (Direttore generale ASP Messina), Ivan Tripodi (Segretario generale UIL Messina). Modera Antonella Russo (Responsabile salute segreteria regionale PD).

Ore 16:30 – Presentazione del libro “Flottilla, in viaggio per Gaza” di Arturo Scotto. Dialogano con l’autore Lina Panella (docente UniMe), Vito Aronica (EMERGENCY), Carmelo Chitè (Asso Pace Palestina). Modera Maria Flavia Timbro (Vicesegretaria provinciale PD).

Ore 18:00 – Intervista a Peppe Provenzano (Deputato PD) a cura di Manuela Modica (La Sicilia).

Ore 19:30 – Proiezione del docufilm realizzato dagli studenti dell’I.I.S. Antonello da Messina “Cammarata, il Puparo, il Cavaliere, l’Artista di Maregrosso”, a seguire DJ set.