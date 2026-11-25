La richiesta del Consiglio circoscrizionale all'assessore alla Mobilità, agli uffici tecnici e alla polizia municipale

MESSINA – La IV Circoscrizione chiede di valutare il ripristino della svolta a sinistra da via Tommaso Cannizzaro verso via Cesare Battisti, per i veicoli che scendono da monte verso mare e puntano a nord.

La delibera sollecita l’assessore con delega alla mobilità urbana, il dirigente del dipartimento servizi manutentivi – servizio mobilità urbana e il corpo di polizia municipale ad approfondire la fattibilità dell’intervento. L’ipotesi indicata nella delibera prevede una fase semaforica dedicata, anche di durata contenuta, per separare questa manovra dagli altri flussi di traffico tenendo conto di visibilità, geometria dell’incrocio, volumi veicolari e fasi semaforiche già presenti.

Una manovra vietata ma ancora praticata ogni giorno

I consiglieri hanno richiamato l’approfondimento già svolto dalla prima commissione consiliare. Oggi chi percorre via Tommaso Cannizzaro in direzione monte-mare può andare dritto lungo la stessa via oppure svoltare a destra su via Cesare Battisti verso sud.

Nonostante il divieto in vigore, molti automobilisti e motociclisti continuano comunque a svoltare a sinistra verso via Cesare Battisti in direzione nord. La delibera lega questa abitudine alla vecchia regolamentazione e alla conformazione dell’incrocio, dove restano due corsie di attestamento semaforico, una delle quali in passato era riservata proprio a quella svolta.

La votazione in consiglio

La deliberazione è passata con 8 voti favorevoli espressi dai consiglieri Giovanni Bicchieri, Daniele Caliri, Emanuele Carlo, Nicola Cucinotta, Stefano Fabio, Nicola Lauro, Santa Manganaro e Francesco Melita, nessun voto contrario e l’astensione del presidente Renato Coletta su 9 presenti.