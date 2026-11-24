Le 8 baracche avevano reso inutilizzabile l’uscita d’emergenza del teatro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’altra baraccopoli nel cuore di Giostra è scomparsa. Dopo l’ex Lavatoio è toccato a via Appennini. Solo 8 baracche, non molte quindi, ma la loro demolizione ha completamente cambiato volto al quartiere. In questo caso non solo esteticamente ma anche dal punto di vista della sicurezza.

L’uscita d’emergenza inutilizzabile

Le casette, infatti, erano state costruite a ridosso della Chiesa di San Matteo. Talmente vicine all’uscita d’emergenza del teatro parrocchiale da renderla inutilizzabile. La scala antincendio, infatti, finiva letteralmente in mezzo alle baracche. Oggi di quelle casette restano solo le macerie.

Lo spazio liberato fra la Chiesa e i campetti sportivi

“Con il risanamento mettiamo in sicurezza, anzi rimettiamo è il caso di dire, porzioni di territorio. In questo caso tornerà fruibile anche un’uscita d’emergenza della parrocchia”, spiega il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato. “Inoltre era la Chiesa stessa a chiederci di liberare questo spazio. Una volta completato il lavoro insieme al Comune di Messina si deciderà che uso farne”, conclude l’ingegnere Trovato. L’area liberata dalle baracche si trova proprio fra la parrocchia di San Matteo e i campetti sportivi annessi, quindi è plausibile che possa essere utilizzata dalla Chiesa stessa come ampliamento degli spazi esterni.

L’avvio delle demolizioni dopo lo sgombero

In quest’area di risanamento l’avvio delle demolizioni non è stato semplice. Si sono persi circa 6 mesi prima di poter iniziare a lavorare. E’ stato necessario anche un intervento delle forze dell’ordine per via di un cittadino che non voleva lasciare la sua baracca. Le ruspe dell’impresa Cericola sono entrate in azione nel mese di ottobre e poco dopo un mese la baraccopoli è sparita. Ora si passerà alla fase di smaltimento dei rifiuti, già suddividi in speciali e non. Anche in queste baracche, infatti, come spesso accade nelle aree di risanamento sono stati abbandonati mobili, elettrodomestici e ingombranti. Questo rallenta i lavori propedeutici alle demolizioni e rappresenta un costo aggiuntivo per la Struttura commissariale.

Vedi qui la galleria fotografica