Nunzio Signorino, consigliere della III Municipalità, chiede una verifica della pavimentazione ma lancia anche un allarme

«Difendere uno spazio pubblico appena consegnato al quartiere significa avere il coraggio di dire tutte le verità, senza girarci attorno: verificare come sono stati eseguiti i lavori, ma anche fermare chi entra la sera con i motorini dentro l’area giochi». Così il consigliere della Terza Circoscrizione Nunzio Signorino interviene sul danneggiamento del rivestimento della “Piazza di Tutti” di Camaro, inaugurata appena due mesi fa, annunciando l’invio di una nota al sindaco, agli assessori competenti, agli uffici tecnici e al Comando della Polizia Municipale.

​«Spinto dalle segnalazioni dei genitori che portano ogni giorno i propri figli nella villetta – spiega Nunzio Signorino – ho effettuato un sopralluogo diretto e riconosco con onestà che alcuni accorgimenti tecnici potevano e dovevano essere studiati meglio per la sicurezza dei più piccoli. La scelta di incollare un tappetino direttamente sull’asfalto mostra evidenti limiti di tenuta e dà ragione a quelle mamme che chiedono pavimentazioni antitrauma più adeguate per attutire le cadute dei bambini. Su questo ho chiesto agli uffici una verifica formale sul capitolato, l’eventuale attivazione delle garanzie a carico della ditta e il ripristino immediato».

​«Ma ciò non toglie – prosegue il consigliere – che da settimane vigilo sul territorio e documento con foto ciò che accade nelle ore serali: gruppi di ragazzi entrano regolarmente nella villetta con motorini e mezzi elettrici, stazionando sul manto sintetico e utilizzando giostre pensate per i bambini piccoli. Nessun tappetino può reggere il peso e le sollecitazioni dei mezzi a due ruote, e intanto le famiglie hanno paura ad avvicinarsi».

​Da qui le richieste operative avanzate da Nunzio Signorino: messa in sicurezza immediata delle parti sollevate, verifica tecnica sull’idoneità del manto, installazione di dissuasori fisici agli ingressi (compatibili con passeggini e carrozzine) per bloccare l’accesso ai motorini, videosorveglianza e passaggi mirati della Polizia Municipale nelle fasce pomeridiane e serali.