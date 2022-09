"Archetipi e territorio" a Mandanici, presentata la 12ª edizione del congresso multidisciplinare - Tempostretto

Da venerdì tre giorni di incontri promossi dall’Osservatorio di Antropologia cognitiva ed evoluzionistica

MESSINA – Si è svolta negli studi della Camelot Social Radio, alla Cittadella Sanitaria, la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione del congresso multidisciplinare promosso dall’Osservatorio di Antropologia cognitiva ed evoluzionistica “Archetipi e Territorio”, presieduto dal neurologo dott. Giuseppe Mento di concerto con il Comune di Mandanici, l’Associazione Il centauro Onlus e il Museo Regionale di Messina. Il tema sul quale si confronteranno i diversi e qualificati relatori nella tre giorni di lavori congressuali quest’anno sarà: “Oltre l’uomo – Mente e archetipi, corpo e anima, luoghi e tempo“.

Venerdì la cerimonia di inaugurazione

Come si evolverà la razza umana oltre i luoghi che diventano non luoghi, oltre i suoi attuali limiti fisici e mentali per mezzo della tecnologia e della scienza? Ci sarà una evoluzione dell’intelligenza e del benessere delle persone? A queste domande si offriranno interessanti spunti di riflessioni nel corso delle sessioni di lavori congressuali. Ad illustrare, il programma della tre giorni di lavori scientifici l’avv. Silvana Paratore che presenterà la cerimonia inaugurale del Congresso che si svolgerà 9 settembre alle ore 17:30 al Museo etnoantropologico S. Salvatore di Mandanici . L’evento – ha affermato la Paratore – si inserisce in quelli che vengono definiti “gli incontri residenziali di Mandanici” che ogni anno, si soffermano su tematiche multidisciplinari di ampio respiro culturale, umanistico e scientifico, che mettono a confronto cultori di diverse discipline con l’intento di una “rivisitazione critica” della percezione dei comportamenti e dei fenomeni che caratterizzano la nostra società.

L’evento gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Messina, dell’Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina, dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Dopo la cerimonia inaugurale, sarà consegnato il premio Raoul Di Perri, assegnato quest’anno al prof. Guido Bellinghieri, già professore ordinario di Nefrologia al Policlinico Universitario di Messina. I lavori congressuali si protrarranno nei giorni 10 e 11 settembre.