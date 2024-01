Archi e voci nel segno di Morricone al Santuario di Sant’Antonio

Finanziato dal Comune di Messina, è realizzato dal Coro lirico siciliano con D’aRteventi ed è in programma stasera

Foto di Pier Paolo Papalia

MESSINA – Il Coro lirico siciliano, con D’aRteventi di Daniela Ursino, ha celebrato ieri il pittore Michele Panebianco nella chiesa di S. Caterina Valverde. Un’iniziativa in occasione del 150mo anniversario dalla morte. Domenica 7 gennaio, invece, all’interno del Santuario di S. Antonio, alle ore 20.30, tocca alle immortali musiche di Ennio Morricone.

Foto di Pier Paolo Papalia

“Love Morricone – Archi & Voci” è un progetto musicale dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Il programma si concentra sulle interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, C’era una volta in America.

La seconda parte del concerto è, invece, incentrata sul lato pop del compositore romano, che – non tutti lo sanno – ha composto anche canzoni molto famose come “Se telefonando” e arrangiato brani come “Il Mondo”, “Che cosa c’è”, “Amapola”.

L’ingresso è libero e l’evento è promosso e finanziato dal Comune di Messina a valere sul Poc Metro Messina azione Me l.3.1.

Molto apprezzato ieri, invece, il momento particolare e unico in cui la collezionista privata, Giovanna Costa Bosurgi del Centro studi Mipa ( dedicato a Michele Panebianco), ha illustrato un album/ scrigno con alcune pregevoli opere dell’artista messinese. Anche stasera sarà possibile vivere questo momento e, da parte loro, il direttore del Coro lirico siciliano, il maestro Francesco Costa, e la presidente di D’aRteventi, Daniela Ursino, sono “entusiasti per la particolare atmosfera che si è creata per l’unione tra due forme d’arte: musica e pittura”.