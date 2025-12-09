 Arcidiocesi di Messina, le nuove nomine

Redazione

martedì 09 Dicembre 2025 - 10:30

Le scelta da parte dell'arcivescovo Giovanni Accolla

L’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, ha provveduto alle seguenti nomine:

• sac. Antonio CALANDRA SEBASTIANELLA, Segretario arcivescovile;

• sac. Alessandro MARZULLO, Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Gravitelli Superiore – Messina;

• p. Francesco NARCISI, O.P., Parroco della Parrocchia di San Domenico in Messina;

• p. Fernando M. A. SACHITHA UDAYANGA, T.O.R., Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Annunziata e San Giuseppe in Bisconte e Catarratti – Messina;

• sac. Albin DAVIS, Vicario parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giuseppe in Nizza di Sicilia e Vicario parrocchiale della Parrocchia Santuario di Maria Santissima Annunziata in Fiumedinisi;

• p. Gbekbo Basile KEGBO, F.I., Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Rocco in Calderà – Barcellona P.G.;

• sac. Fresnel Philippe OKANDZA, Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Giuseppe in Filicudi – Lipari;

• sac. Alberto Marcellino PANE, Vicario parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo in Santa Teresa di Riva;

• p. Remigio ROMANO, O.P., Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Domenico in Messina.

