Arcidiocesi di Messina, le nuove nomine

Le scelta da parte dell'arcivescovo Giovanni Accolla
L’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, ha provveduto alle seguenti nomine:
• sac. Antonio CALANDRA SEBASTIANELLA, Segretario arcivescovile;
• sac. Alessandro MARZULLO, Parroco della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Gravitelli Superiore – Messina;
• p. Francesco NARCISI, O.P., Parroco della Parrocchia di San Domenico in Messina;
• p. Fernando M. A. SACHITHA UDAYANGA, T.O.R., Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Annunziata e San Giuseppe in Bisconte e Catarratti – Messina;
• sac. Albin DAVIS, Vicario parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Giuseppe in Nizza di Sicilia e Vicario parrocchiale della Parrocchia Santuario di Maria Santissima Annunziata in Fiumedinisi;
• p. Gbekbo Basile KEGBO, F.I., Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Rocco in Calderà – Barcellona P.G.;
• sac. Fresnel Philippe OKANDZA, Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Giuseppe in Filicudi – Lipari;
• sac. Alberto Marcellino PANE, Vicario parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo in Santa Teresa di Riva;
• p. Remigio ROMANO, O.P., Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Domenico in Messina.