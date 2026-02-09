Arco di Cristo Re, via ai lavori (stavolta davvero)

Il cantiere doveva partire a novembre ma i primi interventi scattano solo ora

MESSINA – L’avvio dei lavori era previsto lo scorso 5 novembre ma quei lavori non sono mai iniziati. Tre mesi dopo, sembrano finalmente pronti a partire i lavori di riqualificazione dell’Arco di Cristo Re. L’intervento, considerato strategico per il recupero della cinta muraria daziaria e del sistema difensivo cinquecentesco voluto da Carlo V, prenderà il via mercoledì 11 febbraio.

Con un nuovo provvedimento viario, l’amministrazione prova a recuperare il tempo perduto per non mancare la scadenza del 30 giugno 2026, termine ultimo dettato dai finanziamenti del Pnrr.

Il progetto, dal valore complessivo di 500mila euro, prevede un restauro conservativo profondo. Si procederà alla pulizia della struttura, al consolidamento degli intonaci e alla riparazione delle lesioni che da anni rendono l’area instabile, costringendo all’uso di reti protettive. Una volta ultimato, l’intervento restituirà alla città la volta e il camminamento superiore dell’antica muraglia, eliminando il degrado che ne offuscava il valore storico e turistico.

I lavori sono stati affidati al Consorzio Integra di Bologna e l’urgenza di concludere entro l’estate resta massima per evitare di perdere i fondi comunitari legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come cambia la viabilità

Per consentire le operazioni di restauro, da mercoledì 11 a martedì 24 febbraio 2026 sono previste limitazioni al traffico in viale Principe Umberto: