Cori dei tifosi contro il Catania, ennesima multa per il Messina

Il giudice sportivo ha comminato una nuova sanzione alla società biancoscudata: la 15esima in 35 gare

MESSINA – Non c’è pace per il Messina che anche nella giornata della vittoria contro il Monterosi Tuscia ha ricevuto l’ennesima multa in stagione. A finire nel referto del giudice sportivo i tifosi posizionati nel settore Curva Sud si legge nel documento redatto, dove viene specificato che a fine partita, inebriati dalla vittoria e pregustando la prossima partita contro il Catania, i tifosi hanno “intonato un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra (rivolti ai rossoblu, ndr) ripetuto per cinque volte che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Per questi cori ripetuti in diversi momenti dopo la partita l’ammenda è di 1500,00 euro. Multa numero 15 in 35 gare, toccata quota 21.500 euro.

Per quanto riguarda le ammonizioni ricevute in campo l’unica degna di nota è quella di Franco, che sale a quota 9 e si aggiunge ai diffidati per la partita contro il Catania insieme a Lia, Salvo, Pacciardi e Frisenna tutti a quota quattro. Ammonito anche mister Modica, la terza in stagione, Ermanno Fumagalli, l’ottavo giallo, e Marco Manetta, l’undicesima per lui ammonizione guida questa speciale classifica. Per quanto riguarda il campo oggi ripresa del lavoro con una seduta di scarico al San Filippo, si sono allenati tutti. Domani in programma la doppia seduta del mercoledì.