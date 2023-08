Arisme, ricostituito il Cda dell'Agenzia: Basile nomina l'ex sindaco di Scaletta Mario Briguglio - Tempostretto

Risanamento e riqualificazione urbana di Messina, sostituito Pietro Currò, dimissionario per entrare in Giunta

MESSINA – Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricostituto il Cda di A.ris.Mé, nominando il dottore Mario Briguglio (ex sindaco di Scaletta Zanclea), quale nuovo componente in sostituzione del dimissionario Pietro Currò, dimessosi dalla suddetta carica di componente a seguito della sua nomina quale nuovo Assessore della Giunta comunale. Alla pubblicazione del decreto, è seguito l’incontro del sindaco Basile con il dottore Briguglio, cui hanno preso parte il vicesindaco Salvatore Mondello, e il presidente e la componente il CdA di A.Ris.Mé rispettivamente, Vincenzo La Cava e Francesca Martello. Al nuovo Componente, “Il nostro benvenuto e gli auguri – ha detto Basile – di buon lavoro in seno alla Partecipata comunale che si occupa di un ambito importante per il riscatto e la rinascita della Città di Messina”.