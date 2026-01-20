Ciclone Harry, nuovi massi a protezione di Santa Margherita e Ponte Schiavo VIDEO

Ultimi interventi in vista del peggioramento pomeridiano delle condizioni meteo a Messina

servizio di Silvia De Domenico



MESSINA – Decine di massi “nuovi” protezione del tratto di litorale e di SS114 tra Santa Margherita e Ponte Schiavo. È questo l’ultimo intervento da parte della protezione civile in previsione del peggioramento pomeridiano del ciclone Harry. In programma nel pomeriggio anche vertici in Prefettura. La situazione sarà monitorata costantemente.

Ciclone Harry, zona sud osservata speciale

Osservata speciale resta la zona sud di Messina, in particolare il tratto fra Giampilieri Marina e Mili Marina. In questa zona sono state emanate 9 ordinanze di temporaneo allentamento indirizzate a 9 particelle considerate a rischio. È stato allestito e attrezzato il PalaMili, come previsto nel piano comunale di emergenza, per accogliere gli eventuali sfollati. In mattinata danni lungo tutta la costa ionica della provincia di Messina.

