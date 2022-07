Arisme, Trovato: "Successore Scurria sia nome all'altezza" - Tempostretto

Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri cittadini ringrazia l'avvocato Scurria per il suo lavoro accanto ai professionisti

MESSINA – Tanti i messaggi di ringraziamento delle componenti professionali e istituzionali cittadine all’avvocato Marcello Scurria, dopo le sue dimissioni dalla guida dell’Agenzia per il risanamento.

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Santi Trovato, ricorda l’enorme lavoro fatto con i tecnici in questi anni. “Oltre 100 professionisti tra ingegneri, architetti e geometri cittadini in questi 4 anni sono stati impegnati in un’attività tecnica importante e indispensabile per liberare la città dalle baracche: procedure di scelta dei professionisti tra l’altro che hanno visto il criterio della rotazione come principio fondante della stessa scelta. I tecnici messinesi hanno garantito competenza e passione ricambiando stessa competenza e passione dell’avvocato Scurria.

“Vorrei aggiungere tanto altro – conclude Trovato – ma chiudo augurandomi per la città che ad occupare questo ruolo siano persone che, da domani, possano garantire gli stessi risultati. Non sarà facile ma gli ingegneri messinesi se lo augurano”.