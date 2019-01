In mostra al Vittorio Emanuele “Tracce” di Laura Martines

Alle ore 18:00 di venerdì 11 Gennaio 2019, nei saloni espositivi del Teatro Vittorio Emanuele sarà inaugurata la personale dell’artista Laura Martines “Tracce”.

La Mostra, curata da Giuseppe La Motta nell'ambito del progetto "Opera al Centro" verrà presentata dal critico e storico dell’arte Mosè Previti.

“Laura Martines è immersa in una costante e concentrata attività di ricerca, selezione e trattamento della materia. In questo processo, l’artista è guidata dalla conoscenza dei materiali, la sua formazione di restauratrice di libri costituisce la struttura metodologica di un operare meticoloso che è del tutto evidente nel grande equilibrio delle sue opere e della loro impaginazione” spiega il critico. “L’artista vuole mostrare come la bellezza possa esserci senza nascondere l’inesorabile scorrere degli anni. Anzi, le rughe, le imperfezioni, le crepe, le bruniture e gli ossidi sono gli elementi del suo informale materico intensamente emotivo eppure ugualmente razionale. La Martines ha coniato una sua idea della bellezza che si fonda sulla materia: nel suo lavoro c’è esattamente questo senso tattile, il piacere dell’entrare a contatto con la sostanza delle cose, scoprirla, ridarle vita. È un’idea di bellezza non verbale, non narrativa, ma intensamente esperienziale”.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso il lunedì dal 11 al 22 gennaio 2019 nelle fasce orarie 10:00/13:00; 16:00/19:00.

“Tracce” di Laura Martines

Teatro Vittorio Emanuele, via Garibaldi – Messina

Dall’11 al 22 gennaio 2019.

Inaugurazione, venerdì 11 gennaio 2019, ore 18:00