Al PalaMili tutto pronto per il “Christmas Fighter Show”

Al PalaMili fervono i preparativi per l'evento di arti marziali denominato “Christmas Fighter Show”, organizzato dai maestri Tempini e Romano. Per i piccoli atleti di età compresa tra i 6 e gli undici anni vi è la possbilità di gareggiare per il titolo "Campione di Natale". Prevista anche la presenza di Babbo Natale.