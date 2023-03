Arti marziali, quattro medaglie del Team Saladino al Naxos Fight - Tempostretto

I lottatori di Kickboxing e Muay Thai impegnati erano Giovanni Spanò, Tanino Natto, Tonino Saladino, Enrico Lo Re, Lorenzo Natto, Domenico Mappa e Alan Signore

I messinesi del Team Saladino, allenati dal maestro Francesco Saladino (neo campione mondiale Pro K1) hanno partecipato in trasferta al Naxos Fight. L’evento di sport da combattimento organizzato dal maestro Matteo Sciacca ha avuto luogo domenica 26 marzo.

Gli atleti del circuito New Generation Fighters, accompagnati e seguiti dal secondo del Team Saladino, composto da Tonino Saladino insieme a Giovanni Spanò, fanno il pieno di podi con 2 medaglie d’oro e 2 medaglie d’argento nelle discipline della Kickboxing e nella Muay Thai

Nell’immagine in evidenza da sinistra: Giovanni Spanò, Tanino Natto, Tonino Saladino, Enrico Lo Re, Lorenzo Natto, Domenico Mappa e Alan Signore. Il maestro Francesco Saladino ha espresso soddisfazione e orgoglio verso i propri atleti: “Sono molto soddisfatto delle prestazioni dei miei ragazzi, li vedo crescere giorno per giorno e sempre più motivati. La gara di questa domenica è stata un ottimo test per mettere alla prova il loro valore tecnico e motivazionale. Adesso si pensa ai prossimi impegni e alla prossima sfida al “The Combat Show Summer””.

