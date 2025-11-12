Asimov, parte da Messina il viaggio “virtuale” della Sicilia

Martedì 18 novembre la giornata finale del progetto sui tour virtuali promosso dai messinese dell'associazione BIOS

MESSINA – Visitare la Sicilia non è mai stato così facile, anche da casa. Questo grazie ad Asimov (qui il servizio video), acronimo per Andare in Sicilia in modalità virtuale, il progetto sui tour virtuali realizzato dall’associazione Bios, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina, con il contributo del Provveditorato e finanziato dalla Regione Siciliana e dal Consiglio dei Ministri.

Tempostretto ne ha parlato già in passato visto che il percorso intrapreso da Bios parte da lontano. I messinesi hanno avviato un progetto che attraverso foto, video, testi e visori di realtà aumentata porta i cittadini di ogni parte del mondo in Sicilia e a Messina. L’obiettivo è far scoprire a una platea sempre più grande le bellezze dell’Isola, attraverso dei VTI, Virtual Tour Interattivi. Tra arte, storia e natura, martedì 18 novembre alla Chiesa di Santa Maria Alemanna si terrà la giornata finale del progetto. Un evento rivolto ai giovani, alle scuole e agli operatori sociali su tutto il territorio.

Asimov, il programma della giornata finale

A partire dalle ore 9, la giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Vicepresidente Associazione BIOS Valeria La Rosa, dell’Assessora Liana Cannata, del Provveditore agli Studi di Messina Leon Zingales, della Presidente Messina Social City Valeria Asquini, del Consigliere Fondazione Messina per la Cultura, già Provveditore agli Studi, Stello Vadalà e del Capo Delegazione FAI di Messina Nico Pandolfino.

Seguirà la sessione “A.S.I.MO.V.: Il racconto del progetto”, con la presentazione dei risultati, degli impatti sul territorio e dei dati di partecipazione, a cura dell’Assessora Cannata e dei rappresentanti dell’Associazione BIOS, Dario La Rosa e Clara Cucinotta.

Dalle ore 11.15 si terrà la tavola rotonda “Patrimonio culturale e innovazione digitale: nuove frontiere per la valorizzazione del territorio”, con interventi di Roberto Lembo (Bquadro), dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, Carlo Giannetto (Università degli Studi di Messina) e Gaetano Majolino (Messina Tourism Bureau).

La mattinata si concluderà con una live demo dei Virtual Tour realizzati: i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva in realtà virtuale e navigare la piattaforma online del progetto www.vista360.cloud .

La sessione pomeridiana, con orario di inizio alle 15, sarà dedicata ai giovani con due workshop curati da ESN, Crescendo Incubatore e Consulta Giovanile di Messina.

I laboratori affronteranno i temi della mobilità, dell’apprendimento non formale e delle competenze digitali e innovative, fornendo ai partecipanti spunti concreti sulle nuove forme di lavoro, cittadinanza e partecipazione attiva.

La giornata si concluderà con una Sessione Aperta di Esplorazione Virtuale e Confronto, durante la quale sarà possibile provare in prima persona i virtual tour realizzati e dialogare con il team di progetto.