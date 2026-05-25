Asp Messina. Corsi per insegnare al personale empatia e relazione coi pazienti

Al via la formazione permanente dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina per una nuova cultura dell'accoglienza

Non più solo prestazioni cliniche, ma una svolta culturale che mette il valore della persona al centro del sistema sanitario pubblico. L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si dota di una nuova strategia aziendale sulla cultura dell’accoglienza e della relazione, un documento d’indirizzo strategico che introduce l’umanizzazione come vero e proprio standard di cura. La strategia aziendale, già tradotta in un pratico libretto d’istruzioni per tutto il personale, ridefinisce i processi di comunicazione con cittadini, pazienti e assistenti familiari, elevandoli da elementi accessori a un autentico “atto di presa in carico”, vincolante sia per le prestazioni sanitarie che per i servizi amministrativi.

Il piano formativo per i dipendenti

Per dare immediata concretezza a questa visione strategica, l’azienda ha varato parallelamente un percorso formativo permanente: lo strumento operativo fondamentale con cui la strategia aziendale verrà capillarmente implementata e interiorizzata da tutto il personale aziendale. La visione è stata fortemente voluta e promossa dalla direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi.

Le tappe sul territorio e lo sviluppo dell’empatia

Il percorso formativo, strutturato in edizioni territoriali itineranti, rappresenta il braccio operativo della strategia aziendale ed è finalizzato a tradurre le linee guida in competenze relazionali pratiche (competenze trasversali). Il programma mira a standardizzare uno stile di accoglienza unico, uniforme e immediatamente riconoscibile in tutte le strutture dell’azienda, siano esse sanitarie, amministrative, territoriali o ospedaliere.

Vuole ancora sviluppare empatia e ascolto attivo, riducendo il senso di straniamento e vulnerabilità che il paziente prova entrando in una struttura sanitaria.

Il percorso punta anche a dare competenze per affrontare le situazioni di crisi e allineare le aspettative dell’utenza con le reali possibilità del sistema, gestendo con efficacia comunicazioni difficili, attese prolungate e adempimenti burocratici.

I benefici sulla qualità del servizio

L’investimento nella strategia aziendale e nella formazione relazionale risponde a una precisa scelta etica e di gestione della direzione strategica, mirata a produrre benefici tangibili sulla qualità dei servizi. Un paziente accolto con trasparenza segue meglio le prescrizioni, migliorando gli esiti di salute e riducendo gli sprechi.

Una buona comunicazione protegge i professionisti dallo stress relazionale quotidiano, migliorando il clima lavorativo interno.

La maggior parte dei reclami nasce da lacune comunicative e percezione di scarso ascolto, criticità che la nuova strategia aziendale punta ad azzerare.

La gestione interna dei corsi

A sottolineare il valore strategico dell’operazione, la gestione del percorso è interamente interna. Il coordinamento tecnico-scientifico è affidato all’unità operativa complessa Servizio di Psicologia, diretta dalla dottoressa Nina Santisi, mentre il coordinamento organizzativo e l’accreditamento per l’Educazione continua in medicina sono curati dall’unità operativa Formazione.

I formatori saranno principalmente psicologi dell’Azienda sanitaria provinciale affiancati da professionisti interni con esperienza pluriennale. Questa scelta garantisce la massima aderenza alle dinamiche relazionali specifiche del territorio messinese e un forte risparmio economico. Inoltre, trasforma l’intervento da singolo evento formativo a un processo di miglioramento continuo: la figura dello psicologo aziendale si consolida così come consulente stabile nei territori a supporto del benessere organizzativo.

Le giornate intensive di formazione si svolgeranno con una metodologia attiva, alternando riflessioni teoriche a laboratori pratici, analisi di casi reali e giochi di ruolo.