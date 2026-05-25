Elezioni a Messina, oggi si vota fino alle 15

Seconda e ultima giornata di votazioni nel capoluogo e altri 16 Comuni del Messinese. Poi inizia lo spoglio

MESSINA – Amministrative. Si vota in 17 Comuni del Messinese e quasi un milione di siciliani sono chiamati alle urne. In totale 71 Comuni nell’isola. Ieri si è conclusa alle 23 la prima giornata di votazioni e oggi si può ancora scegliere sindaci e consiglieri dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio.

L’affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,46 per cento a Messina. Alle amministrative del 2022 si ha avuto un’affluenza finale del 55,42% ma si è votato in un solo giorno.

Ha comunicato il Comune di Messina: “Conclusa la prima giornata di voto nelle 253 sezioni cittadine e nei 9 seggi speciali. Lunedì seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15; subito dopo prenderanno il via le operazioni di scrutinio.Il rilevamento dell’affluenza alle urne a Messina per le elezioni amministrative di oggi, domenica 24 maggio, alle ore 23 ha fatto registrare 87.598 votanti su un totale di 188.540 elettori, pari al 46,46 per cento degli aventi diritto”.

“Alla chiusura dei seggi prenderanno avvio le operazioni di scrutinio per l’elezione del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, si procederà al turno di ballottaggio, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Si ricorda agli elettori che anche nella giornata di domani, dalle ore 7 alle 15, sarà attivo il servizio di rilascio e rinnovo delle tessere elettorali e delle carte d’identità presso Palazzo Zanca e nelle sedi delle sei Circoscrizioni cittadine”, viene sottolineato dal Comune.

Affluenza, Milazzo al 54,74% e Barcellona al 53,65%

In generale, stanno andando meno cittadini a votare, anche se c’è ancora la possibilità fino alle 15 di oggi. L’affluenza alle 23, in base ai dati della Regione siciliana, è minore rispetto al passato in molti Comuni ma non a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, rispettivamente al 57,74 per cento, con un significativo +2,28%, e Barcellona Pozzo di Gotto al 53,56%, con un aumento di votanti dello 0,61%.

A Mirto, invece, si ha avuto il primo giorno un -15,57% e a Merì un -11,58% rispetto all’ultima tornata.

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