 Asp Messina. Telemedicina per anziani con scompenso cardiaco

Asp Messina. Telemedicina per anziani con scompenso cardiaco

Redazione

Asp Messina. Telemedicina per anziani con scompenso cardiaco

martedì 03 Novembre 2026 - 10:24

L’esperienza Sisifo–Asp di Messina, caso di riferimento ed eccellenza in Sicilia

“Da oltre un anno il Consorzio Sisifo gestisce con l’Asp di Messina la presa in carico domiciliare dei pazienti con scompenso cardiaco, in prevalenza pazienti fragili con un percorso cogestito, tecnologicamente sostenuto e centrato sul domicilio, ottenendo ottimi risultati”. A dirlo il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì.

“L’Asp di Messina – aggiunge anche Antonino Longo Minnolo, responsabile Servizi informatici dell’Asp – è protagonista con il progetto grandi anziani di telemedicina domiciliare, aderenza terapeutica, contrasto al deterioramento cognitivo e all’isolamento sociale per gli ultra 80enni con patologie croniche e per la gestione dei cronici. Messina è il partner territoriale con il target più alto: 1.500 grandi anziani da arruolare, oltre 3,6 milioni di euro di finanziamento, e un centro servizi attivo 7 giorni su 7 con tablet, sensori ambientali e allerta entro 60 minuti”.

“Si tratta – spiegano infine la dirigente medica Stefania Munaò e il direttore del dipartimento integrazione socio sanitario dell’Asp di Messina, Natale Molonia – di una nuova forma di presa in carico del paziente integrata con la tecnologia. Vengono utilizzati dispositivi per il monitoraggio dei parametri specifici della patologia cardiaca che sono predittivi di una evoluzione in senso negativo della malattia consentendo agli operatori sanitari di intervenire in presenza evitando così ricorso al pronto soccorso con ripetuti ricoveri. Il paziente viene curato a domicilio migliorando la sua qualità di vita. Il progetto rappresenta una eccellenza perché ha saputo coniugare la tecnologia con l ‘insostituibile rapporto umano nelle cure”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Via Rosso da Messina, scelta delle case per 23 famiglie. Ci sono anche quelle dell’ex Caserma Sabato
Palazzo Zanca, dalla commissione sì al nuovo regolamento per le case popolari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED