 Il Messina Table Soccer centra la doppietta nel Guerin Subbuteo

Il Messina Table Soccer centra la doppietta nel Guerin Subbuteo

Simone Milioti

Il Messina Table Soccer centra la doppietta nel Guerin Subbuteo

Tag:

martedì 03 Novembre 2026 - 10:01

Per i giallorossi vittoria nella prova a squadre di domenica e nel tabellone individuale con Sciacca

Ancora un weekend da incorniciare per il Messina Table Soccer. I peloritani, infatti, hanno centrato un’altra doppietta nel Guerin Subbuteo di calcio da tavolo-subbuteo organizzato dal club amaranto presso gli eleganti locali del Palazzo della Regione.  La manifestazione era valida per il circuito della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e costituiva uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.

A fare da contorno alla festa del Messina anche la squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Antonio Campagna e Salvatore Currò) che si è fermata alla semifinale del torneo cadetti e il Messina B, nel quale hanno fatto esperienza Luigi Simonetti, Tindaro Liotta e Alessandro Merlino.

I risultati individuali

Nelle competizioni individuali del sabato, Carmelo Sciacca vince nel tabellone principale. L’asso del Longano ha superato in finale, 4-1, l’abruzzese Fabrizio Fedele, dopo un cammino di sole vittorie. Buona anche la prova di Riccardo e Cesare Natoli, che si fermano ai quarti di finale, e dí Alessandro Natoli, agli ottavi. Si fermano al Barrage e nei gironi un buon Dario Marabello e un Peppe Frasca e un Tindaro Liotta in crescita.

La gara a squadre premia il Messina Table Soccer

Nella gara a squadre della domenica, la formazione giallorossa (composta da Riccardo Natoli, Alessandro Natoli, Cesare Natoli, Armando Giuffrè e Gianluca Giliberto) ha bissato il successo dello scorso anno, conducendo un cammino di tutte vittorie nel girone eliminatorio, superando in semifinale i padroni di casa e, in finale, i bolognesi del Bologna Tigers (in entrambi i casi per differenza reti).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Via Rosso da Messina, scelta delle case per 23 famiglie. Ci sono anche quelle dell’ex Caserma Sabato
Asp Messina. Telemedicina per anziani con scompenso cardiaco
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED