Il Messina Table Soccer centra la doppietta nel Guerin Subbuteo

Per i giallorossi vittoria nella prova a squadre di domenica e nel tabellone individuale con Sciacca

Ancora un weekend da incorniciare per il Messina Table Soccer. I peloritani, infatti, hanno centrato un’altra doppietta nel Guerin Subbuteo di calcio da tavolo-subbuteo organizzato dal club amaranto presso gli eleganti locali del Palazzo della Regione. La manifestazione era valida per il circuito della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e costituiva uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.

A fare da contorno alla festa del Messina anche la squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Antonio Campagna e Salvatore Currò) che si è fermata alla semifinale del torneo cadetti e il Messina B, nel quale hanno fatto esperienza Luigi Simonetti, Tindaro Liotta e Alessandro Merlino.

I risultati individuali

Nelle competizioni individuali del sabato, Carmelo Sciacca vince nel tabellone principale. L’asso del Longano ha superato in finale, 4-1, l’abruzzese Fabrizio Fedele, dopo un cammino di sole vittorie. Buona anche la prova di Riccardo e Cesare Natoli, che si fermano ai quarti di finale, e dí Alessandro Natoli, agli ottavi. Si fermano al Barrage e nei gironi un buon Dario Marabello e un Peppe Frasca e un Tindaro Liotta in crescita.

La gara a squadre premia il Messina Table Soccer

Nella gara a squadre della domenica, la formazione giallorossa (composta da Riccardo Natoli, Alessandro Natoli, Cesare Natoli, Armando Giuffrè e Gianluca Giliberto) ha bissato il successo dello scorso anno, conducendo un cammino di tutte vittorie nel girone eliminatorio, superando in semifinale i padroni di casa e, in finale, i bolognesi del Bologna Tigers (in entrambi i casi per differenza reti).