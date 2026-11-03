Messina. Pubblica illuminazione, attivi tre nuovi impianti a Scoppo, Faro Superiore e Serri

Completati gli interventi nelle Circoscrizioni IV e VI nell’ambito del programma di efficientamento energetico e Smart Lighting finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027

Sono entrati in funzione i primi tre nuovi impianti di pubblica illuminazione realizzati dal Comune di Messina nell’ambito del programma di Efficientamento e Riqualificazione Energetica degli Impianti di Illuminazione Pubblica e Smart Lighting, finanziato con fondi del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. L’Intervento C prevede complessivamente tredici interventi in altrettante aree del territorio comunale, ricadenti nelle Circoscrizioni IV, V, VI e VII, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la qualità del servizio e la sicurezza della viabilità. Ieri sono stati completati i lavori in tre siti interessati dal programma in corso.

In contrada Scoppo, nella IV Circoscrizione, è stata effettuata la sostituzione dei vecchi sostegni, della linea di alimentazione e dei corpi illuminanti. I lavori hanno previsto l’installazione di 28 sostegni e 34 apparecchi illuminanti a LED, la posa di nuove linee elettriche interrate e l’installazione di un nuovo quadro elettrico dotato di sistema di gestione da remoto. L’intervento introduce una prima componente tecnologica di Smart Lighting, predisponendo l’impianto a una gestione più flessibile e centralizzata, orientata all’ottimizzazione dei consumi energetici. Le lampade LED potranno inoltre essere integrate con sistemi di connettività per consentire, in prospettiva, l’attivazione di ulteriori servizi tecnologici.

In via Ettore Ciccotti, a Faro Superiore, nella VI Circoscrizione, è stato realizzato un nuovo impianto lungo un tratto stradale finora privo di illuminazione pubblica. Sono stati installati sei sostegni con altrettanti corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica, disposti per garantire una distribuzione uniforme della luce. Il nuovo impianto, predisposto per l’integrazione con futuri sistemi di telecontrollo, consente di illuminare la strada di accesso alla sede del plesso scolastico Andrea Antonio Donato del XIX I.C. Evemero da Messina, migliorando le condizioni di visibilità e sicurezza lungo il percorso.

Sempre nella VI Circoscrizione, in via Giuseppe Ungaretti, in località Serri, è stato realizzato un ulteriore impianto di nuova generazione per migliorare l’illuminazione e la sicurezza della viabilità locale. L’intervento ha previsto l’installazione di sette sostegni completi di corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica, collocati lungo la carreggiata per assicurare una distribuzione omogenea della luce. Anche questo impianto è stato progettato secondo criteri di risparmio energetico ed è predisposto per l’integrazione con futuri sistemi di gestione a distanza.

“Stiamo portando avanti un programma di interventi che punta a migliorare concretamente la qualità dei servizi nei diversi quartieri della città. La pubblica illuminazione non riguarda soltanto l’efficienza energetica, ma anche la sicurezza, la vivibilità e l’attenzione alle esigenze quotidiane dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

“Intervenire nelle strade e nelle aree che erano sprovviste di illuminazione o che necessitavano di una riqualificazione significa dare risposte concrete al territorio, attraverso infrastrutture moderne e tecnologie in grado di ridurre i consumi e migliorare il servizio. L’obiettivo è coniugare il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale con standard sempre più elevati di sicurezza e vivibilità”, ha aggiunto l’assessore alla Pubblica illuminazione Francesco Caminiti.

Alle tre nuove attivazioni si aggiungono gli interventi di riqualificazione già completati in via Giuseppe Catalfamo e via Pio La Torre, nella V Circoscrizione, e in salita Calafato, nella VI Circoscrizione. Prosegue così il programma di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione cittadina, con interventi mirati all’efficienza energetica e al miglioramento dei servizi nei quartieri.