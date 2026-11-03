Pallavolo serie B. Vincono le joniche, non si sblocca il Messina Volley

Tante le formazioni soprattutto in provincia impegnate nei campionati nazionali. Nella terza giornata lato tirreno vince la Sicily Bvs, l'Orlandina cede al quinto

Nel fine settimana trascorso si è disputata la terza giornata del campionato di Serie B maschile, i campionati di Serie B1 e B2 femminile dove c’erano parecchie squadre messinesi impegnate. Come squadra cittadina il Messina Volley in B2 che torna con una sconfitta dalla trasferta contro il Melilli Volley cedendo per 3 a 0. Sempre in ambito femminile nella stessa categorie vince la Futura Santa Teresa che ospitava il Ciclope Bronte per tre set a zero, l’Amando Ionica invece espugna la casa della Mateuria vincendo tre set a uno.

Continuando in provincia il B1 femminile l’Orlandina strappa un punto alla Volleyro Roma, le paladine cedono al quinto in casa, mentre passando al maschile nel girone H di Serie B il Letojanni passa 3 a 0 a Cosenza contro la Pallavolo Milani, la Jonica Volley cade in casa al quinto contro Giarratana, e la Sicily Bvs prende l’intera posta contro Gibellina.

Il focus sul Messina Volley

“Sapevamo la difficoltà di questa partita – commenta la palleggiatrice del Messina Volley Milly Apruti – in quanto Melilli è una corazzata. Nel primo set siamo state brave, ma sicuramente non è bastato. Siamo una squadra giovane e questo ha i suoi pro e i suoi contro con dei momenti di buio in cui dovremmo cercare soluzioni. Lavoreremo su questo punto di vista che è prettamente mentale”. “Avevamo voglia di dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto fino alla scorsa settimana – dichiara coach Scandurra – e ci siamo riusciti. Non abbiamo giocato sempre bene per tutta la partita però, anche quando sia stati sotto, abbiamo avuto la reazione giusta. A parte il secondo set, che abbiamo gestito bene, gli altri due siamo stati anche sotto, ma siamo riusciti ad essere sempre in partita. C’è grande merito anche nei confronti del Messina, ma alla fine l’abbiamo portata a casa”.

La partita

Primo set in equilibrio fino al 9-9, quando la squadra di casa piazza il break che gli consente di volare a +4 (14-10) con Nicole Ferrarini e Cristina Riferi. Il Messina Volley reagisce e pareggia con Barbora Basile e Claudia Puglisi. Coach Scandurra va in pausa ed al rientro le peloritane si portano a +3 (18-21). Secondo time-out locale con pareggio e sorpasso (23-22). Sono adesso le ospiti ad andare in pausa, ma il pallonetto di Riferi chiude il parziale in favore al team di Siracusa (25-23).

Secondo con la squadra di casa a +4 (6-2) trascinate da Riferi e Ferrarini. Messina chiede time-out ed il muro di Basille accorcia a -1 (6-5). Il Melilli piazza un nuovo break e si porta a +7 (13-6) con gli spinti spunti di Riferi, Ferrarini e Andrea Gaibotti. Nuovo discrezionale ospite con Ferrarini a firmare il +10 (19-9). Gaibotti e Ludovica Ceravolo chiudono il parziale in favore del Melilli (+12; 25-13).

Il Messina Volley parte a testa bassa nel set successivo con un +5 (0-5) firmato dalle centrali Puglisi e Rebecca La Spada. Le locali reagiscono e trovano il pari (6-6) con Ferrari, Barbara Murri e Riferi. Si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio ospite (+3; 9-12) con il muro di Milly Apruti e l’ace di Basile. Time-out locale e, dopo un batti e ribatti, il Melilli pareggia e si sorpassa le avversarie (+2; 16-14) grazie a Ferrarini e Riferi. Discrezionale per il Messina Volley che ribalta il risultato (+1; 16-17) con due spunti di Nielsen e l’ace di Apruti. Il Melilli pareggia nuovamente e va a +3 (22-19) con due spunti di Gaibotto. Nuovo discrezionale ospite, ma le locali chiudono il match per 25-20.

Le classifiche

B maschile girone H: Ciclope Volley 8, Letojanni 6, Jonica Volley 6, Sicily Bvs 6, Giarratana 5, Volo Palermo 5, Sciacca 4, Papiro Fiumefreddo 4, Milani Cosenza 3, Gela 3, Cus Unical 2, Aquila Bronte 2, Gibellina 0.

B1 femminile girone D: Forlì 8, Bisceglie 8, Volleyro Roma 7, Roma Volley 6, Nardò Lecce 6, Futura Teramo 5, Santa Lucia Roma 5, Orlandina 5, Jesi 4, Modica 4, Farmitalia Catania 3, Cesena 1, Riccione 1, Isernia 0.

B2 femminile girone L: Melilli 9, Amando Ionica 9, Braciera Palermo 9, Alus Catania 8, Futura Santa Teresa 6, Terrasini 6, Volley Palermo 4, Lory Vibo Valentia 3, Città di Gela 3, Teams Catania 3, Reggio Calabria 2, Metauria Gioia Tauro 1, Messina Volley 0, Ciclope Bronte 0.