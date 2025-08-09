“Aspettando la Vara”, una mostra filatelica a Palazzo Zanca

Ci sarà anche un workshop di fotografia

MESSINA – Il Comune di Messina ha organizzato due eventi simbolici per la rassegna “Aspettando la Vara 2025”. Il primo è la mostra filatelica e documentaria a cura del Circolo filatelico peloritano che sarà ospitata nell’atrio di Palazzo Zanca dal 12 al 23 agosto.

La mostra filatelica e l’annullo speciale

L’esposizione, ad accesso gratuito, ripercorrerà la storia della Vara e delle tradizioni popolari ad essa legate, grazie a un’accurata selezione di materiali: locandine, pubblicazioni, cartoline d’epoca, fotografie e rari esemplari filatelici dedicati al Ferragosto sullo Stretto, tra cui le collezioni di Cesare Giorgianni e Angelo Grasso. L’inaugurazione, prevista per martedì 12 agosto alla presenza del Sindaco Federico Basile, sarà arricchita dall’attivazione di un servizio filatelico temporaneo a cura di Poste Italiane, che presenterà un annullo speciale figurato dal titolo “Omaggio ai tiratori della Vara nei secoli”. Per l’occasione sarà disponibile una cartolina numerata a tiratura limitata, affrancabile con francobolli tematici, tra cui quello emesso nel 2022 per la “Processione della Vara e i Giganti”. Il cartoncino, completo di timbro e affrancatura, rappresenterà un autentico oggetto da collezione e un omaggio ai protagonisti storici della festa: i devoti tiratori, Mata e Grifone e la “machina votiva” della Madonna Assunta.

Il workshop fotografico a cura di Fabio Bucciarelli

Il 14 e il 15 agosto, invece, si terrà l’evento pilota del progetto di turismo esperienziale “Attimi di Sicilia” promosso dall’Associazione culturale Art Revolution, in compartecipazione con il Comune di Messina. Si tratta del workshop gratuito di reportage e street photography “Racconti fotografici di una città in festa”, curato dal fotogiornalista e autore Fabio Bucciarelli, noto per i suoi reportage di guerra e per la collaborazione con importanti testate italiane e internazionali. Il laboratorio, riservato a un massimo di 30 partecipanti, alternerà lezioni teoriche e pratiche itineranti tra le strade della città, con l’obiettivo di raccontare Messina nei giorni più intensi dell’anno: quelli che precedono la Processione della Vara. Le immagini realizzate dai partecipanti andranno a comporre la mostra finale del progetto.

L’evento live

Alla promozione e narrazione live dell’evento contribuiranno anche la digital creator Evelina Silvestroni (@A_r_t_i_t_u_d_e) e la blogger messinese Adriana Cannaò (@La Criticona), che racconteranno in tempo reale i momenti più significativi del workshop e le suggestive location coinvolte. Il progetto si concluderà con la consegna degli attestati e con il concerto gratuito della polistrumentista siciliana AGNESE, che presenterà in anteprima nazionale i brani del suo nuovo album, accompagnata da musicisti cubani. L’iniziativa è sostenuta anche dall’Autorità Portuale di Messina, gode del patrocinio gratuito della Camera di Commercio ed è realizzata grazie al contributo volontario di un’ampia rete di professionisti e creativi. Come da mission dell’Associazione, l’arte e la cultura diventano strumenti accessibili e condivisi per raccontare la Sicilia autentica. Per info e adesioni al workshop (max 30 posti disponibili): mail attimidisicilia@gmail.com. tel. 351.3907143 (dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00)