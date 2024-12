Assegno di inclusione. A Milazzo tre progetti per 240 persone

La giunta di Milazzo ha approvato tre progetti destinati ai beneficiari dell’assegno di inclusione. Saranno coinvolti 240 cittadini

MILAZZO – Novità in arrivo per i beneficiari dell’assegno di inclusione. La giunta municipale di Milazzo ha approvato tre progetti, che coinvolgeranno 240 cittadini per una durata di 12 mesi. Nello specifico, i progetti riguardano la scuola e la cura dei luoghi pubblici della città di Milazzo.

Il primo progetto, denominato “Benvenuti 2.0”, prevede l’impiego di 80 partecipanti presso impianti sportivi, biblioteche, palazzi della cultura e siti turistici. Saranno effettuate attività di accoglienza, gestione della segreteria, monitoraggio di eventi e cura degli spazi pubblici.

Il secondo progetto, denominato “Il nostro territorio un bene da tutelare. 2.0” si concentra invece sulla manutenzione e pulizia degli spazi pubblici, inclusi gli edifici scolastici. I partecipanti, affiancati da personale comunale, svolgeranno attività di custodia e manutenzione.

Infine, il progetto “La scuola un luogo sicuro per tutti. 2.0” punta a supportare le attività scolastiche e parascolastiche. I beneficiari contribuiranno a garantire un ambiente educativo più sicuro e accogliente, occupandosi di vigilanza, assistenza durante l’utilizzo dello scuolabus e supporto al personale della mensa.