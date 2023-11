Associazione Nazionale Bersaglieri, la sezione di Messina presenta labaro e programma - Tempostretto

L'obiettivo è quello di organizzare un raduno in città

MESSINA – La sezione di Messina dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, presieduta da Giovanni Crupi, si è riunita ieri in un noto locale cittadino per presentare ufficialmente il nuovo labaro e predisporre un programma operativo di massima per il 2024. Ha preso parte all’appuntamento organizzativo anche il presidente provinciale Giovanni Saglimbeni, animatore a Taormina, lo scorso mese di aprile, del “Primo Raduno A.N.B.” della nostra provincia.

Il Consiglio della Sezione A.N.B. di Messina aveva chiesto agli organi superiori di intitolare la stessa a Vincenzo Bagnara, Bersagliere del 18° Reggimento, originario di Santo Stefano Briga, scomparso a soli 20 anni, il 1° aprile 1918, a seguito delle ferite mortali riportate nella difesa della linea del Piave durante la Prima Guerra Mondiale. E così è stato. Il nome di Vincenzo Bagnara è tra l’altro inciso, insieme a quelli di altri “sopranoti”, nel monumento marmoreo in memoria dei Caduti ubicato nella centrale Piazza Roma a S. Stefano Briga.

Giovanni Crupi e Giovanni Saglimbeni

Nonostante sia nata solo da qualche mese, la Sezione di Messina è già stata protagonista di alcuni appuntamenti: tra questi, l’esibizione della Fanfara Bersaglieri dei Peloritani “Maggiore Giuseppe La Rosa” della Sezione di Castroreale-Barcellona Pozzo di Gotto, che, dopo avere reso un doveroso omaggio al Monumento ai Caduti, ha fatto risuonare a Santo Stefano Briga, le più famose note del Corpo Speciale dell’Esercito; ciò è avvenuto proprio in occasione dell’elezione del Direttivo, che ha avuto luogo nell’ambito dei festeggiamenti programmati dalla Comunità parrocchiale di San Giovanni.

Obiettivo raduno a Messina

La sezione di Messina dell’Associazione Nazionale Bersaglieri potrà così affiancare, adesso con il proprio labaro appena realizzato, quelle già esistenti di Taormina-Giardini Naxos “Giuseppe D’Agostino” e di Castroreale-Barcellona Pozzo di Gotto nei vari Raduni anche nazionali o durante le iniziative che richiederanno la presenza dei rappresentanti locali dell’A.N.B. e a tal proposito va ricordata la recente partecipazione dei Bersaglieri, il 5 novembre, per onorare i Caduti davanti alla lapide di Santo Stefano Briga.

Nell’incontro di ieri sera, al quale sono intervenuti anche bersaglieri delle altre due sezioni peloritane e il parroco della frazione messinese, don Matteo Culletta, è stato approntato un primo calendario di possibili iniziative. Si auspica, in particolare, di poter organizzare un Raduno dei Bersaglieri anche a Messina.