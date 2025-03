Aste giudiziarie su Tempostretto. Immobili in vendita in provincia di Messina

LIPARI (ME) – ISOLA VULCANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LOTTO D.1: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO in Vulcano (Lipari) ubicato a destra della strada provinciale che conduce a Vulcanello, esteso catastalmente mq 192.570, incolto produttivo, individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 2, part. 271 (ex part. 3), di ha 17 are 21 ca 60, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.272 (ex part. 3), in ditta aggiornata, di ha 1 are 00 ca 10; part. 273 (ex part. 3), in ditta aggiornata, di ha 1 are 04 ca 00. PREZZO BASE € 345.308,06 – RILANCIO MINIMO € 15.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 258.981,04. Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOTTO D.3: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO in Vulcano (Lipari) intercluso, nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, particella 6, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 2 are 13 ca 20. PREZZO BASE € 38.225,25 – RILANCIO MINIMO € 1.500,00 – OFFERTA MINIMA: € 28.668,94. Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) LOTTO D.4: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO in Vulcano (Lipari) ubicato alla destra della strada Provinciale che conduce a Vulcano Piano, distinto nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part. 53, pascolo cespugliato, are 14 ca 76, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part. 54, in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 81 ca 43; part.168 (ex part.55), in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 59 ca 61; part.169 (ex part.55), in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 22 ca 80; part.170 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 13 ca 24; part.171 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 3 ca 14; part.172 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 1 ca 62. Sulle particelle 169 e 170 risulta pendente giudizio di merito per l’accertamento dell’acquisto per usucapione; altro giudizio di merito per l’acquisto a titolo di usucapione risulta pendente sulle particelle 54, 168 e 172. PREZZO BASE €.70.284,38 – RILANCIO MINIMO € 2.700,00 -OFFERTA MINIMA: € 52.713,28 . Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) LOTTO D.6: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI TERRENO in Vulcano (Lipari) con accesso dalla Via Sotto Lentia, avente superficie complessiva di mq. 17.686 circa, censito nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part.57, incolto produttivo, are 74 ca 73, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.81, pascolo cespugliato, ha 1 are 02 ca 13, in ditta a terzi (dal 18.04.1997). PREZZO BASE € 95.131,13 – RILANCIO MINIMO € 4.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 71.348,34. Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) LOTTO D.10: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VASTO FONDO in Vulcano (Lipari) costituito da terreni, confinanti tra loro, che ricadono in parte sulle pendici del vulcano ed in parte nella vallata e sono separati dalla strada provinciale che conduce alle Località Vulcano Piano e Gelso. Una porzione del detto fondo, estesa catastalmente mq 69.200, è censita nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part. 12, pascolo, ha 3 are 46, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.143 (ex particella 13), in ditta a terzi (dal 18.04.1997), porzione AA: pascolo cespugliato, are 25 ca 06 – porzione AB: pascolo, ha 3 are 20 centiare 94. L’altra porzione del fondo, estesa catastalmente mq 2.511.540, è censita nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 7, part. 417 (ex part.13), in ditta aggiornata, incolto sterile, ha 113 are 91 centiare 30; part.14, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 64 are 67 ca 20; part.15, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 1 are 82 ca 40; part.16, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 41 are 47 ca 80; part.22, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 19 are 30 centiare 82; part.32, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, are 86 ca 29; part.33, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 7 are 06 ca 79; part.62, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 1 are 62 ca 40; part.63, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 16; part.64, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 24 ca 40. PREZZO BASE € 1.388.154,38 – RILANCIO MINIMO € 60.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 1.041.115,78 Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) LOTTO D.11: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO ubicato nell’isola di Vulcano (Lipari), contrada Saraceno, avente superficie complessiva di mq. 600.900 ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 9, part.1, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, ha 2 are 64; part.3, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, ha 15 are 96 centiare 90; part.4, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 45 ca 50; part.5, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 1 are 22 centiare 60; part.7, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 39 are 35 centiare 80; part. 8, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 28 ca 40; part.9, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 15 ca 80. PREZZO BASE € 323.230,70 – RILANCIO MINIMO € 13.500,00 – OFFERTA MINIMA: € 242.423,02. Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. LIPARI (ME) – ISOLA DI VULCANO – CONTRADA SARACENO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) LOTTO D.11- BIS: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO ubicato nell’isola di Vulcano (Lipari), contrada Saraceno, avente superficie complessiva di mq. 363.200 ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 9, part.2, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), porzione AA: pascolo cespugliato, ha 1 are 97 centiare 63 – porzione AB , pascolo, ha 34 are 34 centiare 37. Risulta sottoposto a provvedimento di sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona P.G. PREZZO BASE € 195.349,86 – RILANCIO MINIMO € 8.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 146.512,40. Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) LOTTO D.12: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO in Vulcano (Lipari) che ricade lungo le pendici del Cratere e interessa in parte un vecchio sentiero comunale che conduce alla sommità del cratere stesso, distinto nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 7, part.21, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 2 are 15 ca 57; part.71, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, are 45 ca 97. PREZZO BASE € 46.892,25 – RILANCIO MINIMO € 2.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 35.169,19 Termine presentazione offerte: 12/05/25 ore 12:00. Vendita senza incanto 16/05/25 ore 11:00. Procedure esecutive immobiliari riunite n.158-163/1995 R.G.E. Tribunale di Barcellona P.G..Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Natale Galipò tel. 3287377354. Custode Giudiziario Avv.ti Natale Galipò e Attilio De Gregorio tel. 3287377354. RGE 158/1995