 "Prendersi cura di Messina", la coordinatrice nazionale del Pd Bonafoni oggi al fianco di Russo

“Prendersi cura di Messina”, la coordinatrice nazionale del Pd Bonafoni oggi al fianco di Russo

Giuseppe Fontana

“Prendersi cura di Messina”, la coordinatrice nazionale del Pd Bonafoni oggi al fianco di Russo

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martedì 05 Maggio 2026 - 11:20

A Maregrosso l'incontro su Terzo Settore e politiche di comunità. Ci sarà anche l'assessora designata Anna Maria Passaseo.

MESSINA – A meno di 20 giorni dal voto del 24 e del 25 maggio, Antonella Russo prosegue la sua campagna elettorale sul territorio. E così la candidata sindaca del centrosinistra, dopo aver presentato ieri il suo programma e gli assessori designati, sarà a Maregrosso per un momento condiviso in cui parlare di “terzo settore e politiche di comunità”.

L’incontro a Maregrosso con Bonafoni e Russo

Russo sarà dalle 19 di oggi, martedì 5 maggio, all’hub di comunità di Maregrosso. L’incontro, dall’emblematico titolo “Prendersi cura di Messina”, vedrà la candidata sindaca insieme a Marta Bonafoni (nella foto dal suo profilo ufficiale Facebook). Si tratta di un profilo di alto livello all’interno del Pd, perché è la coordinatrice della segreteria nazionale del partito, oltre che la responsabile del terzo settore. Con loro ci sarà anche Anna Maria Passaseo, assessora designata alle Politiche sociali.

I servizi sociali punto centrale del programma di Russo

Sul tema delle politiche sociali Antonella Russo, da consigliera comunale e insieme ai colleghi Felice Calabrò e Alessandro Russo, si è spesso battuta in aula a Palazzo Zanca negli ultimi anni. Anche nella recente intervista a Tempostretto ha sottolineato come “il rafforzamento dei servizi sociali” sia una priorità all’interno del suo programma. Bonafoni è un altro nome importante del Pd venuto a Messina per sostenere la candidata del centrosinistra dopo il senatore Nicita.

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