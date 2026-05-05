“Prendersi cura di Messina”, la coordinatrice nazionale del Pd Bonafoni oggi al fianco di Russo

A Maregrosso l'incontro su Terzo Settore e politiche di comunità. Ci sarà anche l'assessora designata Anna Maria Passaseo.

MESSINA – A meno di 20 giorni dal voto del 24 e del 25 maggio, Antonella Russo prosegue la sua campagna elettorale sul territorio. E così la candidata sindaca del centrosinistra, dopo aver presentato ieri il suo programma e gli assessori designati, sarà a Maregrosso per un momento condiviso in cui parlare di “terzo settore e politiche di comunità”.

L’incontro a Maregrosso con Bonafoni e Russo

Russo sarà dalle 19 di oggi, martedì 5 maggio, all’hub di comunità di Maregrosso. L’incontro, dall’emblematico titolo “Prendersi cura di Messina”, vedrà la candidata sindaca insieme a Marta Bonafoni (nella foto dal suo profilo ufficiale Facebook). Si tratta di un profilo di alto livello all’interno del Pd, perché è la coordinatrice della segreteria nazionale del partito, oltre che la responsabile del terzo settore. Con loro ci sarà anche Anna Maria Passaseo, assessora designata alle Politiche sociali.

I servizi sociali punto centrale del programma di Russo

Sul tema delle politiche sociali Antonella Russo, da consigliera comunale e insieme ai colleghi Felice Calabrò e Alessandro Russo, si è spesso battuta in aula a Palazzo Zanca negli ultimi anni. Anche nella recente intervista a Tempostretto ha sottolineato come “il rafforzamento dei servizi sociali” sia una priorità all’interno del suo programma. Bonafoni è un altro nome importante del Pd venuto a Messina per sostenere la candidata del centrosinistra dopo il senatore Nicita.