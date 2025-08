Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Ecco quali sono e dove si trovano le abitazioni in vendita

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 5745/2019. In Nizza di Sicilia (ME), Corso Umberto I 365 – Lotto 1: abitazione di tipo economico composta da due vani oltre accessori a piano terra e due vani oltre accessori al primo piano oltre terrazza calpestabile, dotata anche di cortile con accesso pedonale sulla via Comandante Todaro, posta ai piani terra-primo-secondo, della superficie lorda complessiva di circa mq 299,06,. PREZZO BASE Euro 196.000,00. Offerta minima Euro 162.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Nizza di Sicilia (ME), Neci o Volpone – Lotto 2: terreno agricolo consistente in uliveto con ruderi di numero due fabbricati rurali. PREZZO BASE Euro 99.530,00. Offerta minima Euro 80.500,05. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/10/2025 ore 16:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Ghibellina n. 46 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Alfa Cettina 3487920740, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 21/1993 +22/93+196/00. Lotto 2 – Roccalumera, C.da Rinazzo Terreno esteso are. 4.30. Prezzo base d’asta: euro 31.805,36 Lotto 4 – Roccalumera, C.da Passalbano, Terreno esteso are 1.62, dall’estratto di mappa il terreno risulta intercluso. Prezzo base d’asta: euro 13.822,59 Lotto 6 – Roccalumera, C.da Pirainazzo Terreno esteso are 9.40. Prezzo base d’asta: euro 19.865,14 Lotto 9 – Roccalumera, Via Umberto I n. 511 Immobile a P.T., consistente in un ampio vano adibito a ferramenta e in altri tre vani, w.c. e cortile, in cattivo stato di conservazione, catastato come appartamento; posto in comunicazione con altra porzione del piano di proprietà di terzi. Prezzo base d’asta: euro 19.652,85 Occupato da terzi. Notizie sulla destinazione urbanistica dei terreni e sulla regolarità urbanistica nell’avviso integrale di vendita e nella perizia. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 14.10.2025 alle ore 10.30 Luogo: Messina, Via Cavalieri della Stella n. 7 Notaio Delegato e custode: Adele Penna Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Per info: 090/344892 G.D. Dott.ssa D’Angelo Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 42/2023. In Messina (ME), Via delle Palme, S. Lucia sopra Contesse 23 – Lotto UNICO: Proprietà superficiaria di abitazione unifamiliare con garage costituita da un fabbricato a 2 elevazioni f.t. più sottotetto e piano seminterrato, composto da 6 vani più accessori (ingresso, 3 Camere, 1 cucina, 1 soggiorno/pranzo, 3 disimpegni, 1 ripostigli, 2 bagni, sottotetto, scala interna che collega i vari piani e 2 logge/verande, 1 Garage(sub.8), due corti/giardino private rispettivamente una a Est e una a Ovest da cui si accede. PREZZO BASE Euro 101.000,00. Offerta minima Euro 75.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 16/09/2025 ore 10:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via S. Elia n. 37-39. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 94/2024. In Messina (ME), – Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta al piano sesto di una palazzina facente parte di un complesso condominiale. L’unità immobiliare è composta da: ingresso/soggiorno, un’ampia cucina con accesso diretto al balcone, n.2 camere con accesso diretto al balcone, n.2 bagni, n.1 ripostiglio e posto auto interno al condominio. PREZZO BASE Euro 99.700,00. Offerta minima Euro 74.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 04/11/2025 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bisignano Michela 3452181917, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 100/2022. In Messina (ME), Via Marco Polo 144 – Lotto UNICO: Negozio/bottega della superficie commerciale di 131,25 mq, composto da un vano collegato a due camere più w.c e cucina. PREZZO BASE Euro 29.197,50. Offerta minima Euro 21.898,12. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 28/10/2025 ore 10:00 presso Studio del delegato sito in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 101/2021 Lotto 1 Messina, C.da Casicelle s.n. – Larderia Inf. Terreno con fabbricato di quattro vani ed accessori ai piani. T-1 e terrazzo a P. 2 su cui realizzata copertura con struttura abusiva (dall’Ape in classe E) e deposito, adibito ad abitazione, ai piani T e 1. Notizie urbanistiche e su difformità in perizia. Su terreno e part. 499 trascritto provvedimento assegnazione casa coniugale successivamente a ipoteca del procedente. Immobili occupati da terzi. Prezzo base d’asta: euro 182.000,00. Offerta minima: euro 136.500,00. Rilancio minimo in aumento: euro 5.000,00. Lotto 2 – Scaletta Zanclea, Via Roma n. 321 Appartamento a P. 1, composto da pranzo-soggiorno con a.c., due vani, bagno, lavanderia e balconi oltre soprastante terrazza a P. 2, su cui realizzata tettoia in legno. Dall’Ape in classe A2. Notizie urbanistiche e su difformità in perizia. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 119.000,00 Offerta minima: euro 89.250,00 Rilancio minimo in aumento: euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 21.10.2025 alle ore 9.30 Luogo: studio professionista delegato – Messina, Via Cesare Battisti n. 265 e su piattaforma www.garvirtuale.it Per info: 0902130193 – valegiordano@virgilio.it G.E. Dott. Daniele Carlo Madia Professionista delegato e custode: Avvocato Valentino Giordano Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.canaleaste.it – www.rivistaastegiudiziarie.it

RGE 280/2017. In Messina (ME), Viale San Martino is.13 350 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posto al quinto piano della superficie commerciale di 207,20 mq. PREZZO BASE Euro 259.830,00. Offerta minima Euro 194.872,50. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/11/2025 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina n. 21, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Navarra Maria Letizia 090671582, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 299/2013. In Messina (ME), Via Sofia Idelson, Condominio Cooperativa Sperone 4 – Lotto UNICO: La quota di 1/1 della nuda proprietà di appartamento , posto al piano terzo, scala F. int. 6, della superficie commerciale di 116,18 mq. PREZZO BASE Euro 113.841,01. Offerta minima Euro 85.380,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 24/10/2025 ore 17:00 presso studio legale Melazzo Sajia & associati, sito in Messina, Via Enzo Geraci is. 78 n. 23. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0906010161, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it