A18, finiti i lavori a Scaletta: tratta Tremestieri-Roccalumera torna interamente fruibile

Gli interventi di bonifica acustica, costati oltre 7 milioni di euro, sono stati completati in due anni.

SCALETTA ZANCLEA – Conclusi i lavori di bonifica acustica lungo la tratta autostradale A18 Messina–Catania, nel territorio di Scaletta Zanclea, mediante la realizzazione di una moderna barriera fonoassorbente.

I lavori, consegnati due anni fa, il 29 marzo 2024, per un importo complessivo di € 7.333.044,03, sono stati finanziati nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Anticipazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in attuazione delle Delibere CIPESS n. 1 del 15/02/2022 e n. 35 del 02/08/2022. Il finanziamento è stato erogato per il tramite dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, giusto decreto D.D.G. n. 1936 dell’11/09/2024, per un importo pari a € 5.913.571,34.

L’installazione di barriere integrate

L’intervento ha previsto l’installazione di barriere integrate, progettate non solo per ridurre l’inquinamento acustico a beneficio dei residenti, ma anche per incrementare i livelli di sicurezza dell’utenza autostradale. Le strutture sono dotate dei più moderni dispositivi, tra cui il sistema cosiddetto “paracadute”, che in caso di urto impedisce la caduta dei pannelli fonoassorbenti sulle strade sottostanti, e una barriera a tripla onda con corrimano scatolare collegato alla struttura portante, in grado di offrire una maggiore protezione ai motociclisti in caso di impatto.

Grazie a tali interventi, la tratta autostradale compresa tra Tremestieri e Roccalumera, negli anni interessata da scambi di carreggiata e restringimenti, torna oggi pienamente fruibile e sensibilmente più sicura. Sulla stessa tratta sono già state completate ulteriori lavorazioni, tra cui la chiusura delle gallerie artificiali Guidomandri, con conseguente eliminazione dei punti critici in corrispondenza dei pilastri. È inoltre prevista l’installazione degli impianti di illuminazione in entrambe le gallerie in direzione Catania.