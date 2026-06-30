Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” il 26 GIUGNO 2026 https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

TRIBUNALE DI MESSINA

RCP 6/2017. In Torregrotta (ME), Viale Europa 92 – Lotto UNICO: INVITO A PRESENTARE OFFERTE MIGLIORATIVE IRREVOCABILI CON EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI: Il dott. Gaetano Panzera, nella qualità di liquidatore giudiziale AVVISA E RENDE NOTO che entro il giorno 17 SETTEMBRE 2026, alle ore 12,00, presso lo studio del Liquidatore Giudiziale, in Messina, Via Giordano Bruno n. 75, saranno raccolte, in busta chiusa, offerte migliorative al prezzo base non inferiore ad euro 1.044.000,00 oltre IVA, per opzione ex art. 10 n. 8-ter DPR 633/72, per l’acquisto dei seguenti beni immobili siti nel Comune di TORREGROTTA (ME) e precisamente: LOTTO UNICO corrispondente ai lotti nn. 2-3-4-5 indivisi: LOTTO 2 – Unità immobiliare a destinazione deposito posto al piano seminterrato di una struttura a destinazione artigianale-commerciale, sito in Torregrotta (ME), Viale Europa, 92. Individuata catastalmente al foglio 2 del Comune di Torregrotta, part. 2693 sub 2, categoria D/8. Superficie lorda di pavimento mq. 444,53 circa, più accessori e pertinenze per un totale di 718,11 mq. Costituisce pertinenza del lotto n. 2 l’area esterna scoperta, destinata a parcheggio, identificata al catasto al foglio 2 sub 11, cat c/6. LOTTO 3 – Unità immobiliare a destinazione zona produzione posto al piano terra e ammezzato destinato ad uffici di una struttura a destinazione artigianale-commerciale, sito in Torregrotta (ME), Viale Europa, 92. Individuata catastalmente al foglio 2 del Comune di Torregrotta, part. 2693 porzione sub 4, categoria D/8 in corso di frazionamento. Superficie lorda di pavimento mq. 1.475,93 circa, più accessori e pertinenze per un totale di 2.426,82 mq. Costituisce pertinenza del lotto n. 3 l’area esterna scoperta, destinata a parcheggio, identificata al catasto al foglio 2 sub 6 e 7, cat c/6. LOTTO 4 – Unità immobiliare a destinazione deposito posto al piano terra e ammezzato di una struttura a destinazione artigianale-commerciale, sito in Torregrotta (ME), Viale Europa, 92. Individuata catastalmente al foglio 2 del Comune di Torregrotta, part. 2693 porzione sub 4, categoria D/8, in corso di frazionamento. Superficie lorda di pavimento mq. 597,49 circa, più accessori e pertinenze per un totale di 981,74 mq. Costituisce pertinenza del lotto n. 4 l’area esterna scoperta, destinata a parcheggio, identificata al catasto al foglio 2 sub 10, cat c/6. LOTTO 5 – Unità immobiliare a destinazione deposito posto al piano primo di una struttura a destinazione artigianale-commerciale, sito in Torregrotta (ME), Viale Europa, 92. Individuata catastalmente al foglio 2 del Comune di Torregrotta, part. 2693 sub 5, categoria D/8. Superficie lorda di pavimento mq. 960,45 circa, più accessori e pertinenze per un totale di 2.536,20 mq. Costituisce pertinenza del lotto n. 5 l’area esterna scoperta, destinata a parcheggio, identificata al catasto al foglio 2 sub 12, cat c/6. Costituiscono parti comuni a tutti i sopradetti lotti le aree scala, ascensore, l’area esterna identificate al catasto al foglio 2 sub 13. Il tutto come meglio individuato e descritto nel predetto elaborato suppletivo e nella originaria perizia redatta dall’arch. Nunziatina Pino, cui si rinvia per ogni ulteriore notizia e informazione relativa al lotto in vendita. Il giorno 18 SETTEMBRE 2026, alle ore 16,00 in Messina, Via Giordano Bruno 75, presso lo studio del liquidatore giudiziale dott. Gaetano Panzera, si procederà all’apertura delle buste ed in caso di presenza di offerte di importo pari o superiore all’offerta già pervenuta, si procederà immediatamente ad una gara a cui potranno partecipare tutti gli offerenti intervenuti, il cui prezzo base sarà costituito dalla maggiore offerta pervenuta. I rilanci minimi non potranno essere inferiori a € 30.000,00 e la vendita del Lotto verrà aggiudicata sulla base dell’offerta più alta. Qualora non vengano presentate offerte (ritenute valide) entro il termine fissato, il procedimento competitivo fissato per il giorno 18/09/2026 non avrà luogo ed il G.D. procederà all’aggiudicazione in favore dell’Offerente Originario. Liquidatore giudiziale dott. Gaetano Panzera in Messina, Via Giordano Bruno 75, tel. 090695475, per info e visita immobile. Commissario Giudiziale Avv. De Gregorio Attilio 0906413095. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RCP 6/2017. In Torregrotta (ME), Viale Europa 92 – Lotto 1: Porzione di unità immobiliare a destinazione deposito posta al piano seminterrato di una struttura a destinazione artigianale-commerciale, sup. lorda di pavimento mq. 1.466,36 circa, più accessori e pertinenze per un totale di 2.378,01 mq. Costituisce pertinenza del lotto n. 1 l’area esterna scoperta, destinata a parcheggio, identificata al catasto al foglio 2, sub 8 e 9, cat c/6. Costituiscono parti comuni le aree scala, ascensore, l’area esterna identificate al catasto al foglio 2 sub 13. PREZZO BASE Euro 495.000,00. In Torregrotta (ME), Via Giovanni Verga 1 – Lotto 2: appartamento con annesso deposito seminterrato composto da un salone, cucina, quattro camere, bagno, wc, due ampi ripostigli, posto al piano primo, sviluppa una sup. lorda, escluso l’accessorio, di circa mq 259,84. L’immobile risulta occupato da terzi con titolo non opponibile alla procedura. PREZZO BASE Euro 74.287,88. In Torregrotta (ME), Via Giovanni Verga 1 – Lotto 3: appartamento catastato negozio composto da un’entrata, tre stanze, posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 125,46 Identificato al catasto fabbricati, foglio 2, mappale 1103, subalterno 6, cat. C/1, classe 1, superficie catastale 98 mq., posto al piano T, – rendita: € 1.462,72. Il tutto come meglio individuato e descritto nella perizia cui si rinvia per ogni ulteriore notizia e informazione relativa al lotto in vendita. PREZZO BASE Euro 39.950,00. Asta senza Incanto 18/09/2026 ore 16:00 presso studio del liquidatore giudiziale dott. Gaetano Panzera in Messina, Via Giordano Bruno 75, tel. 090695475, per info e visita immobile. Commissario Giudiziale Avv. De Gregorio Attilio 0906413095. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 7/2025. In Giardini-Naxos (ME), Lungomare Tysandros 38 – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente di appartamento posto al piano 2 cui si accede anche mediante ascensore condominiale composto da: un piccolo ingresso afferente ad un ampio salone dotato di angolo cottura, un ripostiglio, un disimpegno/corridoio, due servizi igienici dotati, entrambi, di box doccia e n. 3 camere. Cons. 7 vani, superficie catastale totale mq.142, escluso aree scoperte mq.140. PREZZO BASE Euro 232.350,07. Offerta minima Euro 174.262,55. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/10/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Fulvio 3494303780, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 32/2023. In Saponara (ME), Via Roma snc – Lotto UNICO: Opificio p.t e primo, compreso area di pertinenza esterna destinata a stoccaggio e parcheggio. Sup. comm. pari a 3.552,18 mq. Unità immobiliare in corso di costruzione con destinazione uffici posta a p.t, primo, secondo e terzo piano f.t. Sup. comm. palazzina uffici pari a 431,35 mq. PREZZO BASE Euro 2.500.000,00. Offerta minima Euro 1.875.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 75.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/09/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Viale Principe Umberto is. 236, comparto VII nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 128/2025. In Messina (ME), Contrada Venticinque, Castanea – Lotto 1: Quota intera della proprietà (1/1) consistente in a) una unità immobiliare (appartamento a civile abitazione), zona cens. 2, classe 11, consistenza 3,5 vani – superficie catastale 69 mq , totale escluse aree scoperte 59 mq, rendita101,23; b) in un terreno qualità FU D’accert., superficie 1750 mq; c) un immobile di vani 6 piano terra e piano primo. PREZZO BASE Euro 62.887,50. Offerta minima Euro 47.165,63. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/10/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Tesoro Antonio 0909433795, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 142/2025. In Messina (ME), Via dei Garofani 29 – Lotto UNICO: Piena proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di un alloggio unifamiliare della superficie lorda commerciale complessiva di circa 206 mq. L’immobile rientra nel Piano Particolareggiato di Risanamento. La tipologia realizzata, costituente un alloggio unifamiliare, è a schiera a tre elevazioni fuori terra più il piano cantinato seminterrato. PREZZO BASE Euro 131.050,00. Offerta minima Euro 98.287,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/09/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 175/2023. In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Giovanni Minzoni 16 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 6/9 di appartamento della superficie commerciale di 216,00 mq. L’unità immobiliare si sviluppa interamente al piano terra ed è composta da un corpo principale a destinazione residenziale e da un corpo accessorio distaccato adibito a deposito, entrambi prospicienti su un’ampia corte di pertinenza. L’abitazione comprende una cucina spaziosa e un ampio soggiorno; due camere da letto e una terza camera, due bagni, una lavanderia e tre comodi ripostigli. PREZZO BASE Euro 128.620,00. Offerta minima Euro 96.465,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Giovanni Minzoni 16 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 6/9 di appartamento della superficie commerciale di 114,95 mq. L’unità immobiliare è un appartamento per civile abitazione posto al primo piano del fabbricato. L’ingresso disimpegna i vani principali, che comprendono una cucina abitabile, un soggiorno e la zona notte composta da due camere da letto e servizi igienici. L’unità dispone di due balconi, classe 4, consistenza 5 vani. PREZZO BASE Euro 67.300,00. Offerta minima Euro 50.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Giovanni Minzoni 16 – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 6/9 di immobile in costruzione allo stato rustico della superficie commerciale di 78,04 mq. al primo piano del fabbricato; si presenta allo stato rustico, con la definizione degli spazi interni già realizzata tramite tramezzature in laterizio, ma privo di intonaci, impianti, massetti e rivestimenti. Sono tuttavia già presenti gli infissi esterni. L’appartamento è composto da un corridoio di disimpegno, due camere, un bagno, un ripostiglio e due balconi. PREZZO BASE Euro 18.250,00. Offerta minima Euro 13.687,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Giovanni Minzoni 16 – Lotto 4: Piena proprietà per la quota di 6/9 di appartamento della superficie commerciale di 114,95 mq. L’unità immobiliare è un appartamento per civile abitazione posto al secondo piano del fabbricato, l’organizzazione degli spazi interni comprende un corridoio di disimpegno, una cucina abitabile, un soggiorno, da due camere da letto di ampie dimensioni, un bagno finestrato e due balconi che servono quasi tutti i vani principali, garantendo ottima luminosità e aerazione naturale. PREZZO BASE Euro 71.410,00. Offerta minima Euro 53.557,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Giovanni Minzoni 16 – Lotto 5: Piena proprietà per la quota di 6/9 di immobile in costruzione allo stato rustico della superficie commerciale di 78,04 mq. L’unità immobiliare in corso di costruzione è posta al secondo piano del fabbricato, si presenta allo stato rustico “aperto”, ovvero privo di qualsivoglia tramezzatura interna; sono già stati installati gli infissi esterni. Risultano totalmente assenti impianti, intonaci, massetti e ogni tipo di finitura. Sono presenti due balconi. PREZZO BASE Euro 18.690,00. Offerta minima Euro 14.017,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Don Giovanni Minzoni 16 – Lotto 6: Piena proprietà per la quota di 6/9 di lastrico solare della superficie commerciale di 12,30 mq. L’unità immobiliare è costituita dal lastrico solare posto al terzo piano del fabbricato, copre l’intera proiezione del fabbricato, si presenta come una superficie piana calpestabile, destinata a copertura dell’edificio e all’alloggiamento di eventuali impianti tecnologici. PREZZO BASE Euro 7.840,00. Offerta minima Euro 5.880,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/09/2026 ore 16:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Coppola Gabriella 3276699138, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it