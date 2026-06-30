 Spaccio di droga, un arresto a Messina sud

Spaccio di droga, un arresto a Messina sud

Redazione

Spaccio di droga, un arresto a Messina sud

martedì 30 Giugno 2026 - 09:14

Controlli dei carabinieri nel fine settimana, tra uso di sostanze stupefacenti e violazioni del Codice della strada

MESSINA – Nel corso del fine settimana controlli dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud.
I servizi svolti hanno consentito di controllare più di 20 veicoli e oltre 30 persone, contestando
diverse violazioni al Codice della strada per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di
automobilisti e pedoni. Nell’ambito delle varie attività, una persona è stata arrestata in flagranza per
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La persona è stata trovata in possesso di 15 involucri di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi, nonché di 160 euro, ritenuti frutto dello spaccio di droga.
Altre 6 persone sono state poi segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, in quanto trovate
in possesso di dosi di marijuana, hashish e crack detenute per uso personale, sequestrate e inviate ai
Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.
Infine, con riferimento ai reati connessi con la circolazione stradale, sono stati deferiti in stato di
libertà 4 persone, di cui 2 per guida senza patente, una per fuga pericolosa e una per violazione del foglio
di via obbligatorio.

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