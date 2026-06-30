Spaccio di droga, un arresto a Messina sud

Controlli dei carabinieri nel fine settimana, tra uso di sostanze stupefacenti e violazioni del Codice della strada

MESSINA – Nel corso del fine settimana controlli dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud.

I servizi svolti hanno consentito di controllare più di 20 veicoli e oltre 30 persone, contestando

diverse violazioni al Codice della strada per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di

automobilisti e pedoni. Nell’ambito delle varie attività, una persona è stata arrestata in flagranza per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La persona è stata trovata in possesso di 15 involucri di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi, nonché di 160 euro, ritenuti frutto dello spaccio di droga.

Altre 6 persone sono state poi segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, in quanto trovate

in possesso di dosi di marijuana, hashish e crack detenute per uso personale, sequestrate e inviate ai

Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

Infine, con riferimento ai reati connessi con la circolazione stradale, sono stati deferiti in stato di

libertà 4 persone, di cui 2 per guida senza patente, una per fuga pericolosa e una per violazione del foglio

di via obbligatorio.