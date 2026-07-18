 Incendio sulle colline di Messina centro: due squadre al lavoro per domare le fiamme

Incendio sulle colline di Messina centro: due squadre al lavoro per domare le fiamme

Giuseppe Fontana

Incendio sulle colline di Messina centro: due squadre al lavoro per domare le fiamme

sabato 18 Luglio 2026 - 10:29

Vigili del fuoco e Forestale all'opera dalla mattina su un'area vasta tra Catarratti e la zona del Centro Neurolesi

MESSINA – Una squadra di vigili del fuoco e una del corpo forestale sono al lavoro dalle 9.30 circa di oggi per domare un incendio che si è sviluppato sulle colline di Messina centro. Le fiamme avrebbero coinvolto un’area estesa, tra Catarratti e il presidio dell’IRCCS Centro Neurolesi a Casazza. Le operazioni sono ancora in corso. Un’alta colonna di fumo, ben visibile anche a molta distanza, ha avvolto i cieli del centro città. IN AGGIORNAMENTO

Un commento

  1. Cittadino 18 Luglio 2026 11:23

    Il sole è talmente forte che i roghi partono la sera prima con il buio. Ma quando li arrestano questi “piromani” che ci lucrano sopra ?

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