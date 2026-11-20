REDAZIONALE - Immobili in vendita a Roccavaldina, Messina e Casalvecchio Siculo

AVVISI D’ASTA PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Mercoledì 18.11. 2026

RGF 1/1996. In Acireale (CT), Via Loreto Balatelle 244 – Lotto UNICO: Complesso edilizio denominato il Castello: a) N. 9 Corpi di fabbrica di tipologia A (A1- A9) per la realizzazione di n. 27 u.i. oltre semicantinati (garage/cantine);. b) N. 4 Corpi di fabbrica di tipologia B, denominati (B1 – B4), per la realizzazione di n. 8 villette unifamiliari oltre semicantinati (garage/cantine): Ogni corpo di fabbrica comprende n. 2 villette;. c) N. 6 Corpi di fabbrica di tipologia C, (denominati C1 – C6) per la realizzazione di n. 10 villette unifamiliari oltre semicantinati (garage/cantine): ogni corpo di fabbrica comprende n. 2 villette ad eccezione dei corpi C3 e C4 posti all’estremità della schiera. d) N. 2 Corpi di fabbrica di tipologia D, destinati a portico (denominati D1 e D2). PREZZO BASE Euro 312.500,00. Offerta minima Euro 250.000,00. Rilancio minimo in aumento: Euro 25.000,00. Dal 18/01/2027 ore 12:00 sino al giorno 28.01.2027, alle ore 12.00, si procederà alla vendita, tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Gruppo Edicom Spa, accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Scavuzzo Ugo. Curatore fallimentare Avvocato Parrinello Marcello 0906409444, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 116/2021. In Roccavaldina (ME), Vico Gesù e Maria, nn. 9-11-13 – Lotto UNICO: Unità immobiliare autonoma piano T-1-2, consistenza 4,5 vani. L’immobile, costituito da porzione di agglomerato urbano del centro storico, a due elevazioni f.t. oltre copertura a terrazza praticabile sviluppa una superficie lorda complessiva (tra aree coperte e scoperte sui tre livelli) di circa mq. 162,15 ed è dotato di un piccolo balcone al piano primo, a servizio della camera da letto matrimoniale, e di un lastrico solare praticabile al secondo piano. PREZZO BASE Euro 24.098,00. Offerta minima Euro 18.073,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/01/2027 ore 10:45 presso sede Associazione Vendite Delegate in Messina, Corso Cavour n. 206 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906010161, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 182/2024. In Messina (ME), C.da Calvario, quartiere località Bordonaro – Lotto UNICO: PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 142,00 mq, posto al piano T e composto da: ingresso e disimpegno con accesso da terrazzino comune ad altro accesso di altri appartamenti di terzi; n.2 vani letto, ampia cucina/soggiorno; corridoio, WC oltre locale intercapedine e balcone aggettante di pertinenza prospettante sul Torrente Bordonaro, collegato con ampia terrazza trapezoidale irregolare. PREZZO BASE Euro 23.118,75. Offerta minima Euro 17.339,06. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/01/2027 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RG 2765/2007. In Messina (ME), Via Gaetano Alessi, Rione Gazzi – Lotto Unico: Appartamento edificio B, scala B, int. 6, p.primo, composto da 2 vani oltre servizi, di vecchia costruzione; sup. lorda tot. mq 89,13. Annessa cantina mq 8 p.cantinato. Pertinenze condominiali: androne, scale interne, cortile, ingresso carrabile ed area parcheggio; nel cortile vi sono fabbricati disposti a schiera adibiti a magazzino deposito di cui uno, di mq. 20, ad uso attualmente del possessore dell’immobile posto in vendita. PREZZO BASE Euro 39.159,00. Offerta minima Euro 29.369,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 27/01/2027 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Notaio Magno Silverio 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 225/2019. In Messina (ME), Via Madonna del Guidare, contrada Cianciolo, Villaggio Zafferia – Lotto UNICO: intera proprietà superficiaria di appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un fabbricato a cinque elevazioni f.t, costituito da tre corpi di fabbrica, unitamente alla quota indivisa di 1/8 in proprietà superficiaria del portico al piano terra e alla quota indivisa di 1/8 in proprietà superficiaria del lastrico solare/terrazza di copertura. L’unità abitativa è composta da ingresso, soggiorno, cucina, camera matrimoniale, due camerette, bagno, w.c. e un disimpegno centrale. PREZZO BASE Euro 104.323,00. Offerta minima Euro 78.242,25. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/01/2027 ore 10:30 tramite la piattaformawww.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 216/2024. In Messina (ME), Via S.Nicolò Villaggio Castanea delle Furie 11 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’unità immobiliare posta al piano terra e primo, della superficie catastale di mq 86, al netto delle aree scoperte di mq 82, composta da 4 vani. Fanno altresì parte del lotto unico i seguenti terreni: a) terreno contiguo al fabbricato, qualità seminativo arboreo, b) terreno distaccato rispetto al fabbricato e al terreno contiguo, qualità seminativo arboreo. PREZZO BASE Euro 31.379,98. Offerta minima Euro 23.534,99. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 04/02/2027 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Faramo Sebastiano 3288241133, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 73/2022. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Vico Quarto, frazione Mitta 64-65 – Lotto UNICO: intera piena proprietà di un’unità immobiliare costituita da abitazione di tipo rurale avente superficie commerciale pari a mq 146,81, posta ai piani terra e primo (T-1) collegati da scala interna, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza realizzato nel 1939 e ristrutturato nel 1975 a due elevazioni fuori terra oltre al piano seminterrato. Presenta deposito abusivo nella porzione di terrazza al 1° piano ed è sprovvista di planimetria. PREZZO BASE Euro 49.600,00. Offerta minima Euro 37.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. modalità asincrona telematica 09/02/2027 ore 10:30 presso tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 149/2025. In Messina (ME), Viale Principe Umberto, Condominio Cristo Re 89 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 dell’esecutato di immobile consistente in Abitazione di tipo civile. L’immobile è posizionato al piano sesto sottotetto all’interno di un fabbricato a sette elevazioni fuori terra. L’Unità immobiliare è raggiungibile tramite scala ed ascensore condominiale, versante in buono stato di manutenzione ed è composta da ampio locale soggiorno-cucina con accesso diretto alla veranda, una camera, un W.C. ed un ripostiglio. PREZZO BASE Euro 83.002,50. Offerta minima Euro 62.251,87. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/02/2027 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Michienzi Simone 3202247880, per info e visita immobile .Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it