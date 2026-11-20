L'appello del capogruppo di Basile sindaco Nicola Maddocco: "Si chieda il ritorno dell'AW169". La situazione

MESSINA – “Si chieda il ritorno dell’AW169”. Inizia così la nota del consigliere Nicola Maddocco, capogruppo di Basile sindaco in Consiglio comunale, che ha acceso i riflettori sulla “sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari”, che deve “venire prima di qualsiasi altra considerazione”. Al centro del suo appello l’esigenza di un elicottero per l’elisoccorso. Un mezzo che deve essere “adeguato alla complessità delle missioni che quotidianamente è chiamata a svolgere la base HEMS di Messina”.

Maddocco: “Elisoccorso indispensabile”

Maddocco spiega: “La provincia di Messina presenta caratteristiche territoriali assolutamente particolari: le Isole Eolie, le aree montane e periferiche, le distanze dai principali centri ospedalieri e la necessità di garantire trasferimenti urgenti verso strutture altamente specializzate, comprese le cardiochirurgie, rendono il servizio di elisoccorso uno strumento indispensabile per la nostra rete sanitaria (anche alla luce del progressivo depotenziamento di presidi ospedalieri specialistici, come quello di Taormina, con particolare riferimento alla cardiochirurgia pediatrica)”.

La richiesta di un mezzo che già c’era in passato

“Attualmente – ha proseguito -, presso la base HEMS di Messina, risulta in dotazione un elicottero Airbus EC145 T2, mentre in passato la base poteva contare sull’AgustaWestland AW169, un mezzo con caratteristiche e capacità operative che riteniamo debbano essere nuovamente prese in considerazione. Non possiamo ignorare che le esigenze di trasporto sanitario della provincia di Messina richiedano una particolare attenzione nella scelta del mezzo aereo. Le missioni sulle isole, i trasferimenti interospedalieri, le condizioni operative e la necessità di raggiungere rapidamente centri specialistici impongono una valutazione approfondita delle prestazioni, dell’autonomia, della capacità di carico e degli equipaggiamenti disponibili”.

Un documento da inviare alla Regione

Il consigliere ha poi fatto il confronto con le altre basi siciliane chiedendo “equità delle dotazioni” e attenzione alle necessità dei territori. Il criterio principale resta la sicurezza, sia dei pazienti sia del personale medico a bordo. Maddocco pone l’attenzione sul lavoro dei professionisti nell’ambito medico, chiedendo di “interrogarsi sulle condizioni in cui sono costretti a lavorare”. L’invito è alla presidente della settima commissione consiliare Antonella Feminò, chiamata a convocare una seduta sul tema durante la quale elaborare un documento da approvare e inviare all’assessorato regionale alla Salute e al governo siciliano guidato da Renato Schifani.

Maddocco: “Non chiediamo la luna”

Cosa dovrebbe contenere il documento? La richiesta di ripristino dell’elicottero AW169 per Messina o l’assegnazione di un mezzo equivalente o superiore; una relazione tecnica “comparativa tra EC145 T2, AW169 e AW139”; la valutazione delle esigenze geografiche, sanitarie e assistenziali della provincia messinese; il coinvolgimento di operatori sanitari “nella valutazione delle dotazioni necessarie per la sicurezza dei pazienti e degli equipaggi”. Maddocco, che ha posto l’accento sulla necessità di climatizzazione a bordo del mezzo, ha concluso: “Non chiediamo la luna. Chiediamo quantomeno quello che altri territori già hanno”.