Complesso e decisivo intervento di una motovedetta della Guardia Costiera al largo di Gliaca di Piraino

CAPO D’ORLANDO – Un’avaria al motore, il mare agitato e un’imbarcazione da diporto con tre persone a bordo rimasta alla deriva. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’intervento di soccorso condotto nel pomeriggio di ieri dalla Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello nelle acque del litorale tirrenico messinese.

L’emergenza è scattata a seguito di una richiesta pervenuta tramite il numero 1530, attivo per le richieste di soccorso alla Guardia Costiera, alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sant’Agata di Militello. Ricevuta la segnalazione e valutate le condizioni meteomarine avverse, è stato immediatamente disposto l’intervento della dipendente motovedetta CP566, inviata a prestare soccorso all’unità in difficoltà.

A causa dell’avaria all’apparato motore e dell’azione del vento e del moto ondoso, l’imbarcazione, inizialmente nelle acque antistanti il porto di Capo d’Orlando, era stata progressivamente sospinta alla deriva fino a raggiungere lo specchio acqueo prospiciente la località Gliaca nel comune di Piraino. Nonostante le difficili condizioni del mare, la motovedetta CP566 è riuscita a raggiungere l’unità in avaria, ormai a poche centinaia di metri dal litorale. I militari, dopo essersi accertati delle buone condizioni di salute delle tre persone presenti a bordo, hanno avviato le operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’imbarcazione.

Considerata la difficoltà a reperire nell’immediatezza ulteriori unità navali idonee a prestare assistenza, sia tra quelle in transito sia tra quelle disponibili presso i vicini sorgitori di Capo d’Orlando e Milazzo, determinante si è rivelato l’intervento dell’equipaggio della CP 566 che, dopo aver provveduto ad agganciare l’unità alla deriva, procedeva a condurla in sicurezza fino al porto di Capo d’Orlando.

Un’operazione resa particolarmente impegnativa dalle condizioni meteomarine, che ha richiesto attenzione e perizia marinaresca da parte dei militari impegnati nelle delicate manovre di soccorso, al fine di garantire la sicurezza delle persone e dell’imbarcazione. Una volta raggiunto il porto di Capo d’Orlando, le operazioni sono state completate con il supporto di un mezzo nautico messo a disposizione dal locale Marina di Capo d’Orlando, che ha consentito di ultimare le manovre di ormeggio in piena sicurezza. L’intervento si è concluso positivamente, senza conseguenze per le tre persone coinvolte e per l’imbarcazione.