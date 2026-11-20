Dal 20 ottobre al 20 novembre una sequenza continua di eventi lievi o profondi, quasi sempre non avvertiti dalla popolazione

Il 20 novembre segna un mese dall’inizio della sequenza sismica partita il 20 ottobre alle 23:38 tra le isole Eolie e il Tirreno meridionale, fatta per lo più di eventi lievi o profondi che raramente vengono avvertiti in superficie.

Un mese di attività continua sotto osservazione

Dal 20 ottobre fino al 19 novembre i sismografi hanno registrato una presenza costante di movimenti tellurici tra l’arcipelago eoliano e il mare antistante la costa tirrenica meridionale, fino al sisma di magnitudo 3.5 rilevato alle 13:14 del 19 novembre nell’area delle isole Eolie a circa 204 chilometri di profondità.

L’elenco degli ultimi eventi riporta scosse leggere o moderate in mare e in aree limitrofe, tra cui quelle nel Tirreno meridionale di magnitudo 2.6 del 17 novembre alle 14:16 a 98 chilometri di profondità, di magnitudo 2.7 del 17 novembre alle 23:44 a 112 chilometri e di magnitudo 2.3 del 18 novembre alle 00:01 a 10 chilometri. Nelle ore successive sono stati segnalati altri movimenti nell’area del Tirreno meridionale, tra cui quelli di magnitudo 2.4 alle 04:59, magnitudo 2.4 alle 08:08, magnitudo 2.3 alle 10:02 a 148 chilometri, magnitudo 2.4 alle 16:39 a 10 chilometri, magnitudo 3.0 alle 16:52 a 30 chilometri, oltre alle scosse della notte del 19 novembre di magnitudo 2.9 alle 00:17 a 29 chilometri e di magnitudo 2.6 alle 00:37 a 8 chilometri.

Scosse deboli o profonde e poco avvertite

Gran parte dell’attività registrata in queste settimane riguarda valori contenuti o ipocentri collocati a decine o centinaia di chilometri di profondità, una condizione che riduce fortemente la possibilità che le persone avvertano la scossa durante la vita quotidiana.

Proprio per questo il dato che emerge non è un allarme legato a un singolo evento distruttivo, ma la continuità del fenomeno nel tempo, che merita attenzione informativa senza creare inutili preoccupazioni.

Cosa significa per il territorio di Messina e delle Eolie

Per chi vive tra Messina, la fascia tirrenica e le isole Eolie, una sequenza prolugata di questo tipo fa parte della normale dinamica tettonica e vulcanica di un’area ad alta sismicità.

Resta importante seguire soltanto i canali istituzionali e i bollettini degli enti di monitoraggio, evitando allarmismi infondati e mantenendo sempre una corretta informazione sulle regole di prevenzione in casa e nei luoghi pubblici.