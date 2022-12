Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

Immobili in vendita ad Acquedolci, Brolo, Caronia, Floresta, Gioiosa Marea, Mistretta, Montagnareale, Oliveri, Patti, San Piero Patti, Santo Stefano di Camastra, Sinagra e Capo d'Orlando (redazionale)

Avvisi pubblicati nella sezione specifica Aste giudiziarie il 30 dicembre 2022

ACQUEDOLCI (ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA MANCUSO E VIA MORELLO, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 E NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione composto da appartamento con vano cantinato sottostante e composto da 3 camere, w.c. sottoscala e cucina nel vano cantinato. Posto al piano terra e seminterrato, sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq.79,41. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 18.772,50. Offerta minima: Euro 14.079,38. Rilancio 5% del prezzo base. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 E NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO per civile abitazione composto da appartamento composto da 2 camere, oltre disimpegno, spogliatoio e wc al piano primo; cucina, soggiorno pranzo e terrazza coperta al piano secondo. Posto al piano primo e secondo, sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq.138,96. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 40.650,00. Offerta minima: Euro 30.487,50. Rilancio 5% prezzo base. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Antonino Romano 094121331-3397680170. Rif. RGE 51/2013 PT813663 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TOMASI DA LAMPEDUSA, 48 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 130,81 mq circa, al 1° piano (2° elevazione f.t.) collegato mediante scala interna al piano sottotetto, facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. Ha altezza interna di mt 2.75- 2.45. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 122.193,77. Offerta minima: Euro 91.645,33. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/03/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 9/2022 PT813810 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 48 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO su due elevazioni fuori terra adibito ad abitazione della sup. comm. di mq 314,83. Immobile su due piani: seminterrato e terra con corte esclusiva lungo i quattro lati del fabbricato e composto al piano seminterrato da ampio locale-soggiorno con accesso dall’esterno, due wc, cucina, sala da pranzo, angolo cottura, vano adibito a camera da letto e corte di pertinenza; al piano terra da camera da letto servita da bagno privato, due camere da letto e secondo wc, disimpegni, corte con scala di accesso interna ed esterna. Scala interna di collegamento, a vista mentre una scala presente sul lato est della corte permette di accedere al piano superiore direttamente dall’esterno. Prezzo base Euro 136.050,48. Offerta minima: Euro 102.037,86. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 14/03/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 25/2020 PT813811 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – FRAZIONE C/DA RICCHIÒ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO a piano terra in fabbricato a quattro elevazioni oltre copertura. Accesso attraverso terrazzino non autorizzato, da vano cucina che immette nel soggiorno comunicante con piccolo wc (urbanisticamente difforme da quanto autorizzato). Ripostiglio ricavato nel sottoscala. 2 vani adibiti a camere appartenenti ad altro immobile non oggetto della presente procedura. Serbatoio idrico. Mq. 43 circa (planimetria catastale non conforme allo stato di fatto). L’accesso ai 2 vani adibiti a camera da letto non oggetto della presente procedura verrà chiuso all’aggiudicazione a cura e spese della procedura esecutiva. Occupato. Prezzo base Euro 24.489,85. Offerta minima: Euro 18.367,39. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 1/2015 PT813661 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SAN GIOVANNI, FRAZ CANNETO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano terzo sotto strada di un edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ingresso, 2 camere, w.c., piccolo disimpegno con piccolo cortile. Nelle vicinanze del subalterno è stata realizzata un’ampia cucina cui è stata addossata ampia veranda che presenta struttura di confinamento mista. Sup. lorda di circa 80,75 mq. Prezzo base Euro 30.000,00. Offerta minima: Euro 22.500,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano secondo sotto strada di edificio di due elevazioni fuori terra, composta da ampio soggiorno-cucina, w.c., ripostiglio e 2 camere con balcone in comune, piccolo disimpegno costruito in aderenza con tettoia in materiale metallico. Spiazzo piastrellato antistante il portone di accesso che è catastalmente aggraffato alla particella 523. Sup. lorda, comprensiva di balcone, di circa 102,58 mq. Prezzo base Euro 45.000,00. Offerta minima: Euro 33.750,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 28/03/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Salvatore Martino e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 51/2021 PT813537 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA SUGHERITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di mq 133 c.ca e BOX DOPPIO di mq.35. Prezzo base Euro 58.000,00. Offerta minima: Euro 43.500,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 48/2021 PT813529 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FLORESTA ( ME) – VIA UMBERTO I° E VIA DANTE ALIGHIERI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO su 2 elevazioni composto, il primo, da 2 vani separati dalla scala di collegamento interna, con un bagno e il secondo da 3 vani e 2 servizi igienici. Sup. lorda tot. circa mq. 162,31. Prezzo base Euro 37.252,00. Offerta minima: Euro 27.939,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 00:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa M. La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 9/2006 PT813807 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA TRAPANI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano terra facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t. composto da 5 vani – ingresso, due camere da letto,disimpegno, bagno e soggiorno pranzo, cucina – della sup. comm. di 123,00 mq. Libero. Prezzo base Euro 77.600,00. Offerta minima: Euro 58.200,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 02/03/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 01/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT813491 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA FAVORITA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CANTINA della sup. comm. di 17 mq, costituente un’unità immobiliare del maggiore fabbricato a più elevazioni fuori terra; costituita da un unico vano, al piano terra e utilizzata come cantina/deposito. Stato di conservazione pessimo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 1.012,00. Offerta minima: Euro 759,00. Rilancio: Euro 50,00. VIA SAN PAOLO, 1 – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 109 mq, costituente un’unità immobiliare del maggiore fabbricato a più elevazioni fuori terra, situato ai piani primo e secondo e costituito da: al piano primo (con accesso diretto dalla via San Paolo): pranzo-soggiomo, cucina, ciunera, w.c.-bagno, disimpegno e due ridottissimi balconi prospicienti sulla via Favorita; al piano secondo (raggiungibile con scala interna all’unita immobiliare): una camera, w.c.doccia (ricavato nella scala per I’accesso al sottotetto, quest’ultimo pressochè inaccessibile per ridotta altezza) e un ridottissimo balcone prospiciente sulla via Favorita. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 19.519,00. Offerta minima: Euro 14.639,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 126/2018 PT813507 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA NICOLELLA 85, FRAZIONE STRADA PROVINCIALE 122 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola di modeste dimensioni. Il fabbricato allo stato di rudere al piano T-1, dalla sup. comm. di 156,25 mq, si presenta come unità edilizia fatiscente circondata da un fondo limitrofo di circa 1.600 mq di terreno agricolo di cui soli 46 mq insistono in zona edificabile di completamento B1. Prezzo base Euro 22.150,00. Offerta minima: Euro 16.612,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 123/2016 PT813509 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

OLIVERI ( ME) – VIA G. AMODEO, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – 13/14 DI PIENA PROPRIETÀ E 1/14 DI NUDA PROPRIETÀ DI FABBRICATO della sup. comm. di mq.143 composto dal piano terra 1° e 2° piano fuori terra e terrazzo parzialmente coperto. Libero. Prezzo base Euro 70.358,48. Offerta minima: Euro 52.768,86. Rilancio: Euro 1.300,00. Vendita senza incanto 14/03/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 13/03/23 ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. Professionista Delegato alla vendita e Curatore Fallimentare Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 0941302661 – 3299712591. Rif. FALL 20/1993 PT813686 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA ALCIDE DE GASPERI, 27 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al sesto piano del fabbricato a 7 elevazioni f.t., composto da piccolo ingresso, collegato all’atrio-scala (condominiale), ampio locale adibito a soggiorno/pranzo, cucina (abitabile) e disimpegno da cui è possibile accedere al bagno, alle 2 camere da letto e ad piccolo ripostiglio. Sup. lorda tot.di mq 95.7 più 18,45 mq di balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 29.321,00. Offerta minima: Euro 21.991,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif. RGE 4/2013 PT813653 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA PROVINCIALE, 122 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI IMMOBILE al piano terra composto da quattro vani di cui il primo destinato a camera, il secondo ed il terzo a soggiorno e ripostiglio e il quarto a cucina con annesso wc. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI IMMOBILE al piano primo si accede dal piano terra attraverso un vano scala adiacente al bene sopra descritto ma con accesso indipendente dall’esterno, superficie catastale 99 mq escluse aree scoperte 95mq. Prezzo base Euro 8.800,00. Offerta minima: Euro 6.600,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 22/03/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Fabrizio Donato. Rif. RGE 104/2019 PT813495 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA TOSCANA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo di fabbricato di vecchia costruzione a due elevazioni fuori terra, composto da scala di accesso a rampa unica dall’atrio/androne in comune con l’appartamento di piano terra, disimpegno, soggiorno con cucina in muratura, servizio igienico con doccia, camera, camera con servizio igienico, terrazzo, sottotetto praticabile con botola di accesso ma non abitabile. Sup. comm. mq.88. Occupato. Prezzo base Euro 15.879,37. Offerta minima: Euro 11.909,53. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742 – 3392069094. Rif. RGE 142/2017 PT813657 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ( ME) – VIA R. GUTTUSO, 1 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano, seconda elevazione F.T., di un immobile a quattro elevazioni F.T. oltre seminterrato, della sup. comm. di mq. 132. Composto da tre camere da letto, disimpegno, bagno, soggiorno, cucina e due ripostigli. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 84.570,00. Offerta minima: 63.430,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 88/2019 PT813952 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA VIA LUIGI PIRANDELLO, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE costituita da appartamento al primo piano da via Luigi Pirandello, 19 da cui si accede tramite vano scala e, situato al piano terra in corrispondenza di via San Biagio dal quale si accede tramite una rampa di scale esterne. Unità immobiliare in Via Luigi Pirandello al piano terzo (sottotetto non abitabile). Occupato. Prezzo base Euro 49.570,67. Offerta minima: Euro 37.178,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Antonella Miragliotta tel. 0941302170. Rif. RGE 54/2019 PT813690 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA MASSERIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – CAPANNONE INDUSTRIALE adibito a laboratorio artigianale. Prezzo base Euro 900.000,00. Offerta minima: Euro 675.000,00. Rilancio: Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 1/2021 PT813517 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – CONTRADA LICARI, 45/C – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PARTE A) COMPLESSO ALBERGHIERO CATEGORIA 4 STELLE, della sup. comm. di mq 6.894,35, prospiciente le Isole Eolie e costituito da un corpo di fabbrica principale in c.a. su tre elevazioni f.t. che ospita prevalentemente gli spazi di accoglienza, i servizi dell’albergo e 17 camere per gli ospiti di cui 4 per disabili. Le restanti camere sono distribuite su 7 corpi di fabbrica in c.a., per un totale di 119 camere disponibili ed una accoglienza di 344 posti letto. Il corpo servizi ospita al piano terra la hall, spa con sauna e area massaggi, sala riunioni, deposito bagagli, bar e area relax oltre che i locali spogliatoio, lavanderia, deposito ed economato. Dispone di una sala ristorante della s.l. di circa 700,00 mq, con annessi locali cucina dotati di montacarichi. Al terzo piano è presente un ampio terrazzo con vista panoramica ed annesso bar. Le camere hanno tutte le stesse caratteristiche e sono dotate di servizi con doccia, tv satellitare LCD, aria condizionata, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, connessione wi-fi e terrazzino con veduta. Fa parte del complesso un’ampia zona all’aperto di circa 1.700,00 mq con piscina, bar e solarium con vista panoramica sul golfo. Dell’intero complesso sopradescritto fanno parte due corpi di fabbrica non ancora definiti e pertanto in fase di costruzione, nonchè altri corpi di fabbrica accessori di cui 2 corpi che ospitano le cabine elettriche poste in prossimità dell’edificio principale, 3 corpi che ospitano rispettivamente il bar, i servizi igienici ed i locali impianti nella zona piscina ed infine un piccolo corpo che ospita i serbatoi per l’approvvigionamento idrico. PARTE B) TERRENO AGRICOLO della sup. comm.di 5.726,00 mq. Occupato da terzi con titolo Subaffittuari. Prezzo base Euro 3.112.952,34. Offerta minima: Euro 2.334.714,25. Rilancio: Euro 150.000,00. Vendita senza incanto 09/03/23 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/03/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Tiziana Mastrantonio. Rif. RGE 28/2020 PT813751 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – FRAZIONE VALLE FRASSINI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) CENTRO MIGLIORAMENTO ZOOTECNICO BIOLOGICO per bovini composto daa complesso produttivo composto da: fabbricato con struttura portante in acciaio con copertura a falde con pannelli coibentati ha funzione di stalla per il ricovero di bovini e servizi annessi: sala mungitura, sala latte e soprastante piano uffici il tutto per mq 1429,40; B) fabbricato con struttura portante in acciaio, allo stato rustico di mq 225; C) terreno agricolo di circa mq 17.057,00; D) terreno agricolo di circa mq 8.600,00; E) terreno agricolo di circa mq 14.315,00; F) terreno agricolo di circa mq 28.325,00. Prezzo base Euro 382.985,00. Offerta minima: Euro 287.238,75. Rilancio: Euro 20.000,00. LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO di circa mq 82.200,00. Prezzo base Euro 39.302,00. Offerta minima: Euro 29.476,50. Rilancio: Euro 2.000,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO di circa mq 24.010,00. Prezzo base Euro 11.480,00. Offerta minima: Euro 8.610,00. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 10:30. REITANO ( ME) – CONTRADA CASTAGNA FIUMARA – LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO, su cui insiste un piccolo fabbricato catastalmente non censito di mq 25,00 circa, composto da unico vano con destinazione agricola a servizio del fondo. Insiste altro piccolo fabbricato di mq 27,00 circa, piano seminterrato. Sup. tot. circa mq 44.655,00. Prezzo base Euro 12.638,25. Offerta minima: Euro 9.478,70. Rilancio: Euro 600,00. LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO di circa mq 11.690. Prezzo base Euro 5.588,37. Offerta minima: Euro 4.190,37. Rilancio: Euro 200,00. Vendita senza incanto 07/03/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Caranna tel. 0941561075 – 3335915931. Rif. RGE 141/2017 PT813503 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CARONIA ( ME) – CONTRADA MORIZZI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) A) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 60.762 mq, di forma planimetrica irregolare e giacitura pressocchè pianeggiante, con coltura erbacea a seminativo e foraggiera. Il terreno gode di un invaso artificiale per i fini irrigui, con impianto completato di tubazioni interrate. B) PIENA PROPRIETÀ DI RICOVERO ANIMALI della sup. comm. di 1.101,90 mq composto da stalla avi-caprina chiusa, stalla bovina aperta, concimaia e terreno agricolo di pertinenza esclusiva dei fabbricati. B1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO costituente la corte di pertinenza esclusiva delle costruzioni adibite a stalla, della sup. comm. di 3.768 mq. C) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.944. mq. (ex lotto n. 13 perizia Arch. Collova), con forma planimetrica triangolare e giacitura scoscesa, con coltura a pascolo. Prezzo base Euro 401.950,00. Offerta minima: Euro 301.463,00. Rilancio: Euro 10.000,00. SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) – VIA LEONIDA,17 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 18) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO della sup. comm. di circa 28 mq composto da un unico locale al piano terra destinato a magazzino, con ingresso diretto dalla via principale. Prezzo base Euro 21.879,00. Offerta minima: Euro 16.410,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/03/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 02/03/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Cucinotta tel. 3389994045. Rif. RGE 5/2008 PT813487 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300